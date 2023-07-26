В Новосибирск вернутся грибные дожди и жара до +29 градусов

Заметно потеплеет в Новосибирске к середине недели. Но при этом стоит ждать дожди и сильные порывы ветра, сообщают синоптики.

В четверг, 27 июля, утром ожидается +18°C. Ветер будет дуть со стороны Запада с порывами до 7 м/с. «Днем потеплеет до +29 градусов. Ветер разгонится до 9 м/с. Возможны небольшие дожди с грозами. Ливень на весь день обещают в пятницу, 28 июля», — сообщил Atas.info дежурный синоптик Западно-Сибирского гидрометцентра. В последний рабочий день в небе прогремят грозы. Столбики термометра поднимутся до +27°C, а скорость ветра составит 14 м/с. Аналогичную погоду обещают специалисты в грядущие выходные. Местами в районах области возможно повышение температуры воздуха до +31 градуса. Также ожидаются грибные дожди. Читайте также: Дожди и холода: шокирующий прогноз погоды на август 2023 в Новосибирске Опубликован прогноз погоды на август 2023 в Новосибирске