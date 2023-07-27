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64-летний ефрейтор из Здвинска отправится добровольцем на СВО

27 июля 2023, 09:35
Фото: 1MI
Новосибирец решил помочь молодым бойцам

64-летний новосибирец станет добровольцем на СВО

Житель Здвинского района Владимир Пироженко решил принять участие в специальной военной операции. При этом мужчине уже исполнилось 64 года.

Как сообщает издание «Сельский труженик», Владимир Пироженко решил стать добровольцем после телерепортажа о Киево-Печерской лавре. Пенсионера крайне возмутили надругательства украинских националистов над православным храмом.

Мужчина служил в армии и имеет звание ефрейтора. Но сотрудников военкомата заинтересовали его гражданские специальности, поскольку сибиряк много лет отработал крановщиком и имеет большой водительский стаж.

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Новосибирец уже прошел медкомиссию и готов отправиться по контракту туда, куда его пошлет Минобороны. Но главное для мужчины — помощь молодым бойцам.

«Я видел многое, в отличие от тех пацанов, что сейчас на СВО. А они в жизни еще ничего не понимают. Вот и хочется им помочь, стать опорой. Когда еще можно принести пользу людям, как не теперь. Все решит судьба», — заявил Владимир Пироженко.
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#Новосибирская область#Спецоперация#Александр Ляхов#Пенсионер#Зона СВО#Доброволец
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