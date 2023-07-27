64-летний ефрейтор из Здвинска отправится добровольцем на СВО

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Как сообщает издание «Сельский труженик», Владимир Пироженко решил стать добровольцем после телерепортажа о Киево-Печерской лавре. Пенсионера крайне возмутили надругательства украинских националистов над православным храмом.
Мужчина служил в армии и имеет звание ефрейтора. Но сотрудников военкомата заинтересовали его гражданские специальности, поскольку сибиряк много лет отработал крановщиком и имеет большой водительский стаж.
Новосибирец уже прошел медкомиссию и готов отправиться по контракту туда, куда его пошлет Минобороны. Но главное для мужчины — помощь молодым бойцам.
«Я видел многое, в отличие от тех пацанов, что сейчас на СВО. А они в жизни еще ничего не понимают. Вот и хочется им помочь, стать опорой. Когда еще можно принести пользу людям, как не теперь. Все решит судьба», — заявил Владимир Пироженко.