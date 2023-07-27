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В Новосибирске сгорел коттедж на улице Овчукова

27 июля 2023, 09:02
Фото: 1MI
Двухэтажный частный дом сгорел в Новосибирске
Двухэтажный частный дом сгорел на улице Овчукова в Новосибирске днем 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По словам соседей, огонь быстро охватил коттедж. За несколько минут до приезда пожарных обрушилась крыша здания. Пламя чуть не перекинулось на другие участки.

«Тушение огня заняло около 15 минут. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Дом проверили, людей не обнаружили», — уточнил пресс-секретарь ведомства Артем Щербаков.

Огнеборцам удалось сдержать пламя. Никто не пострадал. Сейчас дознаватели выясняют причину пожара.

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#Пожар#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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