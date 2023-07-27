В Новосибирске сгорел коттедж на улице Овчукова

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
По словам соседей, огонь быстро охватил коттедж. За несколько минут до приезда пожарных обрушилась крыша здания. Пламя чуть не перекинулось на другие участки.
«Тушение огня заняло около 15 минут. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Дом проверили, людей не обнаружили», — уточнил пресс-секретарь ведомства Артем Щербаков.
Огнеборцам удалось сдержать пламя. Никто не пострадал. Сейчас дознаватели выясняют причину пожара.