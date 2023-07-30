Как сэкономить на сборах ребенка к школе в Новосибирске — лайфхаки опытных мам

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Бывалые мамы советуют начинать подготовку к школе за несколько месяцев, лучше в мае и продолжать в течение лета. В этот период многая одежда и канцтовары дешевеют. Чтобы все прошло без запинок, рекомендуют следовать следующим советам.
Вспомним, что базовый комплект — это канцтовары (ручки, карандаши, пенал, альбом, краски, кисточки и прочее). Также одежда — для девочек нужны юбки, блузки, сарафаны, колготки и т. д., для мальчиков — брюки, жилеты, рубашки и прочее.
«Из какой-то одежды ребенок мог уже вырасти, а какая-то еще в пору. Нужно проверить гардероб и написать список. Также ранец, у некоторых школьников он один на два-три года службы», — пояснила многодетная мама из Новосибирска Евгения.
Опытные родители советуют заранее распределять траты на категории — школьные принадлежности и форма. Они также составляют график покупок, ориентируются на сезонные распродажи.
Многие мамы покупают, не требующие примерки вещи в интернет-магазинах, например Wildberries и Ozon. Можно проверить несколько онлайн площадок и сравнить цены.
Обычно цены на школьную одежду и канцтовары ниже в гипермаркетах «Детский мир», «Ашан». Летом там бывают огромные скидки, в том числе на зимнюю одежду.
Бывалые мамы рекомендуют для начала подготовить ребенка к школьной линейке и первым неделям учебы, купив по одной блузке/рубашке, платью, паре брюк. Остальное докупать в течение учебного года. В Новосибирске уже в октябре начнет холодать и понадобятся осенние куртки, ботинки, кофты и водолазки.
«Можно подождать ярмарочные распродажи и там купить обувь и верхнюю одежду. Еще мы закупаемся в дискаунтерах и разных семейных магазинах типа „Фамилия“. В „Ашане“ очень дешево порой. Там выгодно покупать тетрадки, дневник, ручки и подобное, футболки на физкультуру, блузки», — делится мама Анна.
Базовый набор школьника обойдется в 3000 — 3500 рублей в интернет-магазинах и гипермаркетах. В список входят тетради, ручки, альбом, карандаши, фломастеры, пенал и другое. Например, сейчас в Яндекс.Маркете и «Ашане» тетрадь обычная, без рисунков стоит от 17 рублей.
Ранее мы узнали, что в Wildberries и Ozon можно собрать к школе ребенка на сумму от 6 000 рублей. Блузки и юбки для девочек начинаются от 600 рублей, сарафан от 1 500 рублей, водолазки от 800, как и кофты. Около 2 000 рублей уйдет на колготки, гольфы.
Брюки на мальчика начинаются от 1 500 рублей, рубашки можно найти до 1 000, дороже всего классический костюм — около 3 000 рублей.
Также понадобятся спортивная форма. В магазинах цена стартует от 1 000 рублей, дороже только кроссовки. Лучше покупать с ортопедической стелькой и хорошего качества, а это от 2 000 рублей в «Спортмастере». Ранец тоже следует выбирать тщательнее. Он должен быть с жестким каркасом и эргономичной спинкой. Стоят такие в магазинах от 2 500 рублей.
Кроме этого, необходимо иметь сменную обувь в школу. К ней нужна и сумка.
В 2023 году государство поможет не всем семьям собрать ребенка в школу. В нашем регионе на выплаты могут рассчитывать многодетные.
«Назначается разовая выплата при поступлении ребенка в первый класс — 5 500 рублей и ежегодная в размере 330 рублей на приобретение школьных принадлежностей на каждого ребенка в семье. Также начисляется 2 100 рублей каждый год на покупку одежды — спортивной и школьной формы», — рассказала по запросу Atas.info пресс-секретарь Минтруда Новосибирской области Наталья Крохина.
Также все семьи продолжат получать ежемесячные пособия на детей — это 50, 70 или 100% от прожиточного минимума. Многие мамы откладывают эти деньги на покупку школьных принадлежностей.
Напомним, ранее известная мама 10 детей из Новосибирска Оксана Усова назвала свои лайфхаки, как она экономит на сборах в школу. Она придерживается главного принципа — покупать все постепенно в течение года, иметь большие запасы канцелярии.