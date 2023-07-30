Как сэкономить на сборах ребенка к школе в Новосибирске — лайфхаки опытных мам

Также понадобятся спортивная форма. В магазинах цена стартует от 1 000 рублей, дороже только кроссовки. Лучше покупать с ортопедической стелькой и хорошего качества, а это от 2 000 рублей в «Спортмастере». Ранец тоже следует выбирать тщательнее. Он должен быть с жестким каркасом и эргономичной спинкой. Стоят такие в магазинах от 2 500 рублей.