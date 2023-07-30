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Месторождение меди нашли ученые в Новосибирской области

30 июля 2023, 12:06
Фото: 1MI
Медь нашли в НСО
Ученые из Новосибирской области обнаружили месторождение меди в Тогучинском районе, что является сенсацией и может стать заявкой России на сырьевой суверенитет.

Новосибирская область стала местом, где ученым удалось найти месторождение меди. Это открытие вызвало настоящую сенсацию. Согласно информации, которой поделились журналисты издания «Вести Новосибирск», поисковые работы были проведены в Тогучинском районе.

Это месторождение представляет особый интерес, так как ранее его не считали перспективным для добычи полезных ископаемых. Открытие этого объекта можно назвать уникальным.

Данный факт имеет большое значение для России, так как это открытие является важным шагом в обеспечении сырьевого суверенитета страны.

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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Медь#Сенсация#Ученые
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