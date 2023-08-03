В Оби 20-летняя сибирячка подозревается в организации казино

25 июля в предполагаемом игорном заведении были проведены обыски при участии сотрудников Следственного комитета и отдела экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России. В ходе следственных мероприятий были изъяты компьютеры, мониторы и иная техника, при помощи которой мог осуществляться выход на запрещенные ресурсы.