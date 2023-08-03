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В Оби 20-летняя сибирячка подозревается в организации казино

3 августа 2023, 13:00
Фото: pxhere. com
20-летнюю сибирячку подозревают в организации казино
В Оби возбуждено уголовное дело по факту организации казино. В нем фигурирует 20-летняя местная жительница.

«По предварительной информации, 20-летняя подозреваемая, желая получить доход от незаконной игровой деятельности, контролировала работу игрового зала в одном из помещений в городе Обь», — сообщается в Telegram-канале СУ СКР по Новосибирской области.

25 июля в предполагаемом игорном заведении были проведены обыски при участии сотрудников Следственного комитета и отдела экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России. В ходе следственных мероприятий были изъяты компьютеры, мониторы и иная техника, при помощи которой мог осуществляться выход на запрещенные ресурсы.

Следственными органами было возбуждено дело об организации незаконной игровой деятельности. Расследование продолжается.

#Следственный комитет#Следствие#Казино#Игра#Криминал#Новосибирская область
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