atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:16

Published Сегодня, 01:16

Modified Сегодня, 01:18

Updated Сегодня, 01:18

Изображение материала

Трехлетнего ребенка сбил подросток на электросамокате в Новосибирске — он в больнице

5 августа 2023, 01:16
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску
Ребенок пострадал

В Новосибирске подросток на электросамокате сбил трехлетнего ребенка

14-летний подросток сбил трехлетнего ребенка на электросамокате в Новосибирске, в результате чего малыш был госпитализирован.

В Новосибирске произошло ЧП: трехлетний малыш попал под колеса электросамоката.

Согласно информации от ГИБДД, это случилось на улице Татьяны Снежиной, 48 вечером 4 августа. 14-летний подросток ехал по тротуару на своем электросамокате и неожиданно столкнулся с ребенком, который шел навстречу.

В результате ДТП трехлетний ребенок получил травмы и был госпитализирован. Новосибирцы во всю обсуждают этот инцидент в соцсетях. Большинство комментаторов выступает против электросамокатов. Вот, что они пишут:

 

«Пешеход в наше время — самый незащищенный участник дорожного движения. На тротуарах и в парках стало невыносимо»;

«Когда же их уже запретят — носятся на большой скорости… Или сами колечатся или людей сбивают»;

«Эти самокатчики смертники, разведка с кладбища»;

«Пора запретить эти самокаты и вернуться к обычным ножным…».

 

Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена*

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#ДТП#Транспорт#Город#Происшествия#Самокаты
Подпишитесь
Ветром сдуло? Кто из хедлайнеров исчез с афиш рок-фестиваля в Новосибирске 2023
2 августа, 09:57
Качество воды не отвечает нормам ни на одном из шести пляжей в Новосибирске
Вчера, 09:09
«Его там размололо»: стало известно, как погиб мальчик в коллекторе под Новосибирском
3 августа, 08:20
62 ребенка травмировались в батутном центре в Новосибирске — ответит директор
Вчера, 01:32
Эколог из Новосибирской области назвал места, где нельзя собирать грибы
Вчера, 09:51
НГТУ опубликовал списки поступивших 2023 в Новосибирске — где их смотреть
Вчера, 01:27