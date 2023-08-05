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В Новосибирске произошло ЧП: трехлетний малыш попал под колеса электросамоката.
Согласно информации от ГИБДД, это случилось на улице Татьяны Снежиной, 48 вечером 4 августа. 14-летний подросток ехал по тротуару на своем электросамокате и неожиданно столкнулся с ребенком, который шел навстречу.
В результате ДТП трехлетний ребенок получил травмы и был госпитализирован. Новосибирцы во всю обсуждают этот инцидент в соцсетях. Большинство комментаторов выступает против электросамокатов. Вот, что они пишут:
«Пешеход в наше время — самый незащищенный участник дорожного движения. На тротуарах и в парках стало невыносимо»;
«Когда же их уже запретят — носятся на большой скорости… Или сами колечатся или людей сбивают»;
«Эти самокатчики смертники, разведка с кладбища»;
«Пора запретить эти самокаты и вернуться к обычным ножным…».
Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена*