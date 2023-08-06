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В Новосибирске врачи спасли 7-летнего мальчика с редкой болезнью крови

6 августа 2023, 14:12
Фото: 1MI
Врачи спасли первоклассника Максима из Новосибирска с редким заболеванием. Ему помогла пересадка антител из костного мозга.

Как пишет «КП-Новосибирск», болезнь проявилась у мальчика в августе 2021 года. Он отдыхал с родителями на Алтае, как вдруг ему стало плохо, поднялась температура. Все подумали, что его укусил клещ — семья экстренно поехала в больницу.

Анализы показали низкий уровень лейкоцитов. Максиму сделали пункцию костного мозга и выявили апластическую анемию. Мальчик проходил длительный курс лечения, но так и не смог до конца оправиться.

Осенью того же года в областную больницу, где находился ребенок, приехали медики из НМИЦ имени Дмитрия Рогачева. Они его осмотрели и предположили, что у него миелодиспластический синдром — редкая генетическая болезнь. Лечением стала пересадка антител из костного мозга, которую провели в июне 2022 года. Этой технологией не пользовались с СССР.

Шансы были 50 на 50. Чудо случилось — Максим пошел на поправку. Его выписали из больницы в этом году, а в следующем он должен пойти в первый класс.

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#Алина Шефер#Общество#Дети#Болезнь#Новосибирск#Новосибирская область
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