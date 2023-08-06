В Новосибирске врачи спасли 7-летнего мальчика с редкой болезнью крови

Осенью того же года в областную больницу, где находился ребенок, приехали медики из НМИЦ имени Дмитрия Рогачева. Они его осмотрели и предположили, что у него миелодиспластический синдром — редкая генетическая болезнь. Лечением стала пересадка антител из костного мозга, которую провели в июне 2022 года. Этой технологией не пользовались с СССР.