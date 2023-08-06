В Новосибирске врачи спасли 7-летнего мальчика с редкой болезнью крови

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Как пишет «КП-Новосибирск», болезнь проявилась у мальчика в августе 2021 года. Он отдыхал с родителями на Алтае, как вдруг ему стало плохо, поднялась температура. Все подумали, что его укусил клещ — семья экстренно поехала в больницу.
Анализы показали низкий уровень лейкоцитов. Максиму сделали пункцию костного мозга и выявили апластическую анемию. Мальчик проходил длительный курс лечения, но так и не смог до конца оправиться.
Осенью того же года в областную больницу, где находился ребенок, приехали медики из НМИЦ имени Дмитрия Рогачева. Они его осмотрели и предположили, что у него миелодиспластический синдром — редкая генетическая болезнь. Лечением стала пересадка антител из костного мозга, которую провели в июне 2022 года. Этой технологией не пользовались с СССР.
Шансы были 50 на 50. Чудо случилось — Максим пошел на поправку. Его выписали из больницы в этом году, а в следующем он должен пойти в первый класс.