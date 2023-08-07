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Мужчина без тапочек спал на тротуаре в Новосибирске — его не могли разбудить

7 августа 2023, 01:45
Фото: Группа АСТ-54 Вконтакте
Мужчина спит на улице на Станиславского в Новосибирске
Новосибирцев напугал уснувший посредине тротуара на ул. Станиславского мужчина. Он спал так крепко, что прохожие подумали, что ему стало плохо.

Мужчина в майке с надписью крупными буквами «Не разговаривайте со мной, пожалуйста, я вас тут всех ненавижу» уснул прямо на улице, скинув тапочки. написали в группе АСТ-54 Вконтакте. Прохожие сначала обходили его стороной, но потом подумали, что ему стало плохо.

Мужчина спит на улице на Станиславского в НовосибирскеМужчина спит на улице на Станиславского в Новосибирске
Мужчина спит на улице на Станиславского в Новосибирске
Фото: Группа АСТ-54 Вконтакте

Один из прохожих пытался разбудить уснувшего, ему это удалось сделать далеко не сразу. Мужчине предложили вызвать скорую или помочь ему переместиться в тень на лавочку. На это предложение уснувший ответил, что не нуждается в помощи, а также сказал, что прежде чем его будить, надо было прочитать надпись на его майке. Об этом происшествии на улице Станиславского сообщил пытавшийся помочь новосибирец Данил Вартанов.

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#Ольга Храмушкина#Бомж#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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