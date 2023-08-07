Posted Сегодня, 01:45
Published Сегодня, 01:45
Modified Сегодня, 01:50
Updated Сегодня, 01:50
Мужчина в майке с надписью крупными буквами «Не разговаривайте со мной, пожалуйста, я вас тут всех ненавижу» уснул прямо на улице, скинув тапочки. написали в группе АСТ-54 Вконтакте. Прохожие сначала обходили его стороной, но потом подумали, что ему стало плохо.
Один из прохожих пытался разбудить уснувшего, ему это удалось сделать далеко не сразу. Мужчине предложили вызвать скорую или помочь ему переместиться в тень на лавочку. На это предложение уснувший ответил, что не нуждается в помощи, а также сказал, что прежде чем его будить, надо было прочитать надпись на его майке. Об этом происшествии на улице Станиславского сообщил пытавшийся помочь новосибирец Данил Вартанов.
Новосибирцы возмущаются лежбищем бомжей в Нарымском сквере в центре Новосибирска.