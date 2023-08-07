Один из прохожих пытался разбудить уснувшего, ему это удалось сделать далеко не сразу. Мужчине предложили вызвать скорую или помочь ему переместиться в тень на лавочку. На это предложение уснувший ответил, что не нуждается в помощи, а также сказал, что прежде чем его будить, надо было прочитать надпись на его майке. Об этом происшествии на улице Станиславского сообщил пытавшийся помочь новосибирец Данил Вартанов.