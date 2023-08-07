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Под Новосибирском 12-летняя девочка утонула в реке Бердь

7 августа 2023, 06:17
Фото: 1MI
12-летняя школьница утонула в Берди
Тело 12-летней школьницы подняли со дна реки Бердь в Искитиме Новосибирской области. Следователи расследуют гибель ребенка.

По словам очевидцев, трагедия произошла 5 августа на улице Набережной. Они вызвали спасателей для девочки, которая нырнула в воду и исчезла.

«Заявка в Бердский спасательный отряд поступила в 18:50, уже через час водолазы нашли ребенка. Девочка утонула», — сообщили Atas.info в ЕДДС.

В СУ СК по Новосибирской области проводят проверку, устанавливают все обстоятельства ЧП.

Напомним, ранее на Бугринском пляже в Новосибирске нашли тело 28-летнего мужчины. Он утонул.

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#Алина Шефер#Происшествия#Дети#18+#Новосибирск#Новосибирская область
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