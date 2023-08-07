Под Новосибирском 12-летняя девочка утонула в реке Бердь

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:20
По словам очевидцев, трагедия произошла 5 августа на улице Набережной. Они вызвали спасателей для девочки, которая нырнула в воду и исчезла.
«Заявка в Бердский спасательный отряд поступила в 18:50, уже через час водолазы нашли ребенка. Девочка утонула», — сообщили Atas.info в ЕДДС.
В СУ СК по Новосибирской области проводят проверку, устанавливают все обстоятельства ЧП.
Напомним, ранее на Бугринском пляже в Новосибирске нашли тело 28-летнего мужчины. Он утонул.