atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Изображение материала

В Новосибирске солдату Кривде дали пять лет за Новый Год

7 августа 2023, 08:33
Фото: pxhere.com
Солдату дали пять лет за неявку в часть
В Новосибирске вынесли приговор рядовому Алексею Кривде. Он самовольно оставил военную службу.

Как сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу Новосибирского гарнизонного военного суда, солдат проведет пять лет и один месяц в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

В Новосибирске осудили матроса, сбежавшего решать вопросы с зарплатой
Узнать подробнее

В декабре прошлого года Алексей Кривда покинул воинскую часть 27 декабря прошлого года, чтобы отпраздновать Новый год. Однако обратно на службу вернулся только 15 февраля, когда прошло уже полтора месяца. Причиной неожиданного напоминания о себе стала повестка от гарнизонного суда.

Прибыв на место, сибиряк заявил о себе как военнослужащем, не явившимся в срок на военную службу без уважительных причин. Однако это не спасло его от наказания.

Бывший «оборонщик» раскаялся в желании жечь военкоматы в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Вино ,финики и взятки: в Новосибирске начался суд над депутатом Лаптевым
#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Суд#Приговор#Армия
Подпишитесь
Мошенники продают за деньги бесплатные билеты на первый матч в новом ЛДС Новосибирска
Сегодня, 07:56
Минивэн въехал на крышу легковых автомобилей в результате массового ДТП. Видео
Сегодня, 02:48
В Новосибирск вернется 30-градусная жара на следующей неделе
Вчера, 10:46
Стилист из Новосибирска не выиграла в шоу «Четыре жены»
Сегодня, 05:54
В Новосибирске поставили памятник святой Матроне
Сегодня, 07:22
Таможенники нашли рогатый череп в багаже пассажира в Новосибирске
Сегодня, 05:03