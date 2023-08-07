В Новосибирске солдату Кривде дали пять лет за Новый Год

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Как сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу Новосибирского гарнизонного военного суда, солдат проведет пять лет и один месяц в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
В декабре прошлого года Алексей Кривда покинул воинскую часть 27 декабря прошлого года, чтобы отпраздновать Новый год. Однако обратно на службу вернулся только 15 февраля, когда прошло уже полтора месяца. Причиной неожиданного напоминания о себе стала повестка от гарнизонного суда.
Прибыв на место, сибиряк заявил о себе как военнослужащем, не явившимся в срок на военную службу без уважительных причин. Однако это не спасло его от наказания.