В Новосибирске солдату Кривде дали пять лет за Новый Год

В декабре прошлого года Алексей Кривда покинул воинскую часть 27 декабря прошлого года, чтобы отпраздновать Новый год. Однако обратно на службу вернулся только 15 февраля, когда прошло уже полтора месяца. Причиной неожиданного напоминания о себе стала повестка от гарнизонного суда.