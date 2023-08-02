atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Изображение материала

Бывший «оборонщик» раскаялся в желании жечь военкоматы в Новосибирске

2 августа 2023, 06:52
Фото: 1MI
Мужчину обвиняют в призыве к поджогу военкоматов

В Новосибирске начался суд над пенсионером, призывавшего жечь военкоматы

В Новосибирске начался суд над 67-летним пенсионером. Мужчина обвиняется в призывах к экстремизму.

Как сообщает precedent.tv, Тахира Арсланова обвиняют в публичных призывах к совершению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет, призывах к массовым беспорядкам и призывах к осуществлению террористической деятельности. Первое выездное заседание по делу началось в 1-м Восточном окружном военном суде 2 августа.

Подозреваемого в поджоге военкомата в Бердске отправили в СИЗО до 16 сентября 2023
Узнать подробнее

Как считает следствие, в октябре 2022 года после начала частичной военной мобилизации Тахир Арсланов под различными псевдонимами оставил в социальной сети «ВКонтакте» комментарии, в которых мог призвать людей к поджогу военкоматов. Кроме того, мужчина мог негативно отзываться о специальной военной операции на Украине и действиях российских властей. Позже пенсионера удалось вычислить сотрудникам регионального управления ФСБ.

Стоит отметить, что ранее обвиняемый работал инженером на оборонных предприятиях. В разговоре с корреспондентом precedent.tv Тахир Арсланов заявил, что раскаивается в содеянном. Кроме того, по его словам, пенсионер не состоит ни в каких политических объединениях.

Под Новосибирском мужчина в камуфляже поджег здание военкомата
Узнать подробнее
Читайте также:
11 ученых из Новосибирской области отправили в армию для занятий наукой
#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Суд#Соцсети#ВКонтакте#Пенсионеры
Подпишитесь
Что творят десантники 2 августа: колонна авто с флагами ВДВ разбудила новосибирцев
Сегодня, 02:19
Бэби-тур: где лучше рожать детей в Новосибирске или Москве — сравниваем пособия
31 июля, 16:37
Дроны искали диверсантов под Новосибирском
Сегодня, 06:01
Грибник в Новосибирске нашел в лесу более 60 свежих могил
Вчера, 02:58
Хагги Вагги и Барби — все. В России хотят проверить детские игрушки на духовность
Сегодня, 02:49
Кондуктор автобуса в Новосибирске сделал ограду с канцелярскими кнопками
Сегодня, 01:51