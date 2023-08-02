Бывший «оборонщик» раскаялся в желании жечь военкоматы в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:55
Как сообщает precedent.tv, Тахира Арсланова обвиняют в публичных призывах к совершению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет, призывах к массовым беспорядкам и призывах к осуществлению террористической деятельности. Первое выездное заседание по делу началось в 1-м Восточном окружном военном суде 2 августа.
Как считает следствие, в октябре 2022 года после начала частичной военной мобилизации Тахир Арсланов под различными псевдонимами оставил в социальной сети «ВКонтакте» комментарии, в которых мог призвать людей к поджогу военкоматов. Кроме того, мужчина мог негативно отзываться о специальной военной операции на Украине и действиях российских властей. Позже пенсионера удалось вычислить сотрудникам регионального управления ФСБ.
Стоит отметить, что ранее обвиняемый работал инженером на оборонных предприятиях. В разговоре с корреспондентом precedent.tv Тахир Арсланов заявил, что раскаивается в содеянном. Кроме того, по его словам, пенсионер не состоит ни в каких политических объединениях.