Бывший «оборонщик» раскаялся в желании жечь военкоматы в Новосибирске

Как считает следствие, в октябре 2022 года после начала частичной военной мобилизации Тахир Арсланов под различными псевдонимами оставил в социальной сети «ВКонтакте» комментарии, в которых мог призвать людей к поджогу военкоматов. Кроме того, мужчина мог негативно отзываться о специальной военной операции на Украине и действиях российских властей. Позже пенсионера удалось вычислить сотрудникам регионального управления ФСБ.