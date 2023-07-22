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Подозреваемого в поджоге военкомата в Бердске отправили в СИЗО до 16 сентября 2023

22 июля 2023, 05:18
Фото: УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Подозреваемого в поджоге отправили в СИЗО
Подозреваемого в поджоге военкомата в Бердске арестовали до 16 сентября, сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

В Новосибирской области решением суда был арестован подозреваемый в поджоге здания военкомата в городе Бердске. Он будет содержаться в СИЗО до 16 сентября 2023 года, по информации от Судебного департамента.

Мужчину подозревают в умышленном поджигании здания военкомата на Первомайской улице, 66 вечером 19 июля.

Тем не менее, он не смог завершить задуманное по причинам. Суд принял решение об отправке подозреваемого в СИЗО до осени.

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#Эмилия Губарева#Суд#Поджог#Военкомат#Сизо#Новосибирская область#Бердск#Общество#Город#Криминал
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