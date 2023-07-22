Подозреваемого в поджоге военкомата в Бердске отправили в СИЗО до 16 сентября 2023

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В Новосибирской области решением суда был арестован подозреваемый в поджоге здания военкомата в городе Бердске. Он будет содержаться в СИЗО до 16 сентября 2023 года, по информации от Судебного департамента.
Мужчину подозревают в умышленном поджигании здания военкомата на Первомайской улице, 66 вечером 19 июля.
Тем не менее, он не смог завершить задуманное по причинам. Суд принял решение об отправке подозреваемого в СИЗО до осени.