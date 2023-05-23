atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Изображение материала

В Новосибирске ищут поджигателя подъездов

23 мая 2023, 12:51
Фото: ВК / АСТ-54
Неизвестный пироман спокойно общается со службами

В Новосибирске завелся пироман, поджигающий подъезды

Жители микрорайона «Просторный» ищут неизвестного поджигателя. Пироман предпочитает поджигать подъезды в ночное время суток.
«В «Просторном» завелся поджигатель. Худой высокий мужчина в синих джинсах, черной куртке и черной шапке ходит по массиву и поджигает подъезды», - указано в соответствующем посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Один из подобных инцидентов был зафиксирован в ночь с 19 на 20 мая в доме на Виктора Шевелева,34. Неизвестный вызвал в одну из квартир одновременно «скорую» и полицию по поводу мнимой поножовщины в подъезде. При этом мужчина совершенно наглым образом общался с медиками.

Новосибирские подростки пошли на поджог релейного шкафа ради 10 тысяч
Узнать подробнее

После того, как паника из-за ложного вызова улеглась, пироман зашел вслед за жильцом в подъезд и что-то поджег между первым и вторым этажом. После этого были подожжены вещи под лестницей. После вызова пожарных мужчина тоже общался с ними, сохраняя спокойствие.

Инцидент уже обсуждают новосибирцы. «Каждый преступник  желает быть пойманным и возвращается на место преступления. Все по классике», - заявил Дмитрий Скавронский. «Вот заняться нечем человеку», - отметил Дмитрий Лимонов. «Увы, но психов становится все больше», - опечалился Олег Василенко.

Происшествием уже занимаются правоохранительные органы.

«По информации, размещенной в сети Интернет, проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к данному инциденту и обстоятельства совершения преступления», - рассказала корреспонденту Atas.info сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Наталья Жуласова.
В Новосибирске арестован подозреваемый в поджоге самолета Су-24
Узнать подробнее
Читайте также:
За поджог травы наказали 55 новосибирцев
#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Поджог#Соцсети#Видео
Подпишитесь
Белгородская область: что происходит утром 23 мая после диверсионной атаки
Сегодня, 03:50
Что известно о педофиле в камуфляжной форме, надругавшемся над девочками
Сегодня, 08:15
Что нельзя делать на даче гипертоникам, чтоб не получить инсульт вместо урожая
Вчера, 08:46
В Новосибирске объявили дату общего выпускного в 2023 году - он пройдет на набережной
Сегодня, 05:31
Самые громкие случаи драк мигрантов в Новосибирске
Вчера, 04:10
Мэр Новосибирска Локоть выступил в суде: его зама обвиняют в клевете на Савельева
Сегодня, 06:15