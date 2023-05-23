В Новосибирске ищут поджигателя подъездов

Один из подобных инцидентов был зафиксирован в ночь с 19 на 20 мая в доме на Виктора Шевелева,34. Неизвестный вызвал в одну из квартир одновременно «скорую» и полицию по поводу мнимой поножовщины в подъезде. При этом мужчина совершенно наглым образом общался с медиками.