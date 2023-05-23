В Новосибирске ищут поджигателя подъездов

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
«В «Просторном» завелся поджигатель. Худой высокий мужчина в синих джинсах, черной куртке и черной шапке ходит по массиву и поджигает подъезды», - указано в соответствующем посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Один из подобных инцидентов был зафиксирован в ночь с 19 на 20 мая в доме на Виктора Шевелева,34. Неизвестный вызвал в одну из квартир одновременно «скорую» и полицию по поводу мнимой поножовщины в подъезде. При этом мужчина совершенно наглым образом общался с медиками.
После того, как паника из-за ложного вызова улеглась, пироман зашел вслед за жильцом в подъезд и что-то поджег между первым и вторым этажом. После этого были подожжены вещи под лестницей. После вызова пожарных мужчина тоже общался с ними, сохраняя спокойствие.
Инцидент уже обсуждают новосибирцы. «Каждый преступник желает быть пойманным и возвращается на место преступления. Все по классике», - заявил Дмитрий Скавронский. «Вот заняться нечем человеку», - отметил Дмитрий Лимонов. «Увы, но психов становится все больше», - опечалился Олег Василенко.
Происшествием уже занимаются правоохранительные органы.
«По информации, размещенной в сети Интернет, проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к данному инциденту и обстоятельства совершения преступления», - рассказала корреспонденту Atas.info сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Наталья Жуласова.