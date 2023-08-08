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Под Новосибирском нашли древний муравейник — ему 100 лет

8 августа 2023, 13:04
Фото: газета «Степные зори»
«Вековой» муравейник нашли под Новосибирском

В Новосибирской области нашли 100-летний муравейник

«Вековой» муравейник нашли возле села Черновка в Новосибирской области. Об этом пишет газета «Степные зори».

На него наткнулся в лесу местный житель Николай Тихоненко. По его словам, еще 7 лет назад на муравейник упала береза, и сейчас от дерева остались одни доски.

«Дерево слегка повредило муравейник, но труженики его восстановили со временем», — рассказал Николай.

А самому муравейнику уже около 100 лет, считает сибиряк. Каждый год он вырастает на 1-2 см. С годами муравьи достроили свою хижину — сейчас она в высоту около 1 метра.

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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Экология#Насекомые#Природа
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