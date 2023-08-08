Под Новосибирском нашли древний муравейник — ему 100 лет

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
На него наткнулся в лесу местный житель Николай Тихоненко. По его словам, еще 7 лет назад на муравейник упала береза, и сейчас от дерева остались одни доски.
«Дерево слегка повредило муравейник, но труженики его восстановили со временем», — рассказал Николай.
А самому муравейнику уже около 100 лет, считает сибиряк. Каждый год он вырастает на 1-2 см. С годами муравьи достроили свою хижину — сейчас она в высоту около 1 метра.