atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

Изображение материала

В Новосибирске школьница избила сверстницу

8 августа 2023, 05:48
Фото: pxhere.com
В Новосибирске школьница избила сверстницу
В Заельцовском районе Новосибирска произошел конфликт между подростками. В ходе него школьница избила сверстницу.
«В Ботаническом микрорайоне девочка ударила по лицу подругу», — сообщается в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

В мессенджере опубликовано соответствующее видео драки. При этом утверждается, что большинство участников не попали в кадр. Очевидцами избиения могли стать мальчики и девочки в возрасте от 7 до 13 лет. Местные жители заявляют, что подростковая компания сформировалась с начала лета и упивается своей безнаказанностью.

Корреспондентом Atas.info направлен запрос в ГУ МВД по Новосибирской области для выяснения обстоятельств произошедшего.

В Новосибирске подростка ударили в лицо на игровой площадке
Узнать подробнее
Читайте также:
Полиция Новосибирска ищет подростков, пинающих мальчика на детской площадке
#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Дети#Подростки#Избиение
Подпишитесь
Мошенники продают за деньги бесплатные билеты на первый матч в новом ЛДС Новосибирска
Вчера, 07:56
В Новосибирске iPhone и iPad запретили сотрудникам регионального УФНС
Вчера, 08:53
В Новосибирске стали известны звездные хедлайнеры открытия нового ЛДС
Вчера, 09:59
Под Новосибирском мужчина подавился едой и чуть не умер — скорая долго ехала
Сегодня, 04:59
В Новосибирске полиция ищет пару, которая занялась сексом в парке «Березовая роща»
Сегодня, 01:51
В Новосибирске заметили известного музыканта Славу Марлоу
Сегодня, 02:46