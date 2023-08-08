В Новосибирске школьница избила сверстницу

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
«В Ботаническом микрорайоне девочка ударила по лицу подругу», — сообщается в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
В мессенджере опубликовано соответствующее видео драки. При этом утверждается, что большинство участников не попали в кадр. Очевидцами избиения могли стать мальчики и девочки в возрасте от 7 до 13 лет. Местные жители заявляют, что подростковая компания сформировалась с начала лета и упивается своей безнаказанностью.
Корреспондентом Atas.info направлен запрос в ГУ МВД по Новосибирской области для выяснения обстоятельств произошедшего.