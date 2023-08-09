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Новосибирский общественник вернул себе автомобиль со штрафстоянки

9 августа 2023, 12:12
Фото: pxhere. com
Новосибирец вернул автомобиль через суд
Новосибирский общественник Денис Дудин выиграл суд у ООО «ГАПП-9». Благодаря этому он смог вернуть себе автомобиль и компенсировать судебные издержки.

Как сообщает «Прецедент», автомобиль Дениса Дудина был эвакуирован и помещен на штрафстоянку 30 сентября прошлого года. Сибиряк приехал с постановлением ГИБДД о возвращении машины, однако сотрудники «ГАПП-9» отказались выдавать транспортное средство. Причиной принципиальности работников стали неоплаченные услуги эвакуации.

Денис Дудин столкнулся с подобным отношением еще в 2018 году, но смог доказать через прокуратуру свое право забрать машину при наличии разрешительных документов. Спустя четыре года ничего не изменилось и новосибирец подал соответствующий иск в суд.

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В результате судья принял решение о незаконности действий сотрудников «ГАПП-9» и обязал компенсировать издержки в размере 38 тысяч рублей. Общественник сумел отменить и постановление о нарушении правил парковки. Однако суровые работники штрафстоянки пока не делают должных выводов.

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#Александр Ляхов#Суд#Автомобиль#Общественники#Транспорт#Новосибирск
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