Новосибирский общественник вернул себе автомобиль со штрафстоянки

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Как сообщает «Прецедент», автомобиль Дениса Дудина был эвакуирован и помещен на штрафстоянку 30 сентября прошлого года. Сибиряк приехал с постановлением ГИБДД о возвращении машины, однако сотрудники «ГАПП-9» отказались выдавать транспортное средство. Причиной принципиальности работников стали неоплаченные услуги эвакуации.
Денис Дудин столкнулся с подобным отношением еще в 2018 году, но смог доказать через прокуратуру свое право забрать машину при наличии разрешительных документов. Спустя четыре года ничего не изменилось и новосибирец подал соответствующий иск в суд.
В результате судья принял решение о незаконности действий сотрудников «ГАПП-9» и обязал компенсировать издержки в размере 38 тысяч рублей. Общественник сумел отменить и постановление о нарушении правил парковки. Однако суровые работники штрафстоянки пока не делают должных выводов.