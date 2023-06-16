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Новосибирский гаишник увез автомобиль на штрафстоянку вместе с хозяином

16 июня 2023, 10:58
Фото: 1MI
Водитель возмутился штрафом

В Новосибирске гаишник увез автомобиль на штрафстоянку вместе с хозяином

В Новосибирске произошел курьезный случай. Сотрудник ГИБДД забрал автомобиль на штрафстоянку вместе с возмущенным водителем.
«Машину загрузили на эвакуатор, но к этому времени подбежал хозяин автомобиля и залез в салон с требованием спустить. Он готов был уехать и заплатить штраф, но сотрудник ГИБДД в этом отказал», — указано в соответствующем посте в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Несмотря на то, что хозяин находился в салоне, гаишник преспокойно приказал водителю эвакуатора ехать дальше. Отдельное возмущение автора поста вызвало то, что сидящий за рулем сам нарушил правила, поехав по пешеходной дорожке.

Инцидент уже привлек внимание новосибирцев. «Вот не оставил бы автомобиль в неположенном месте — ничего бы и не произошло, потому что не смогло бы произойти в принципе», — заявляет Федор Щепоткин. «Да какие правила? Это просто бизнес», — утверждает сибирячка под псевдонимом Елена Прекрасная. «Было уже много раз. Дебилы лезут в автомобиль, когда он уже на эвакуаторе, но от штрафа это не спасает», — пишет Евгений Федоров.

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