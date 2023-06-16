Новосибирский гаишник увез автомобиль на штрафстоянку вместе с хозяином

Инцидент уже привлек внимание новосибирцев. «Вот не оставил бы автомобиль в неположенном месте — ничего бы и не произошло, потому что не смогло бы произойти в принципе», — заявляет Федор Щепоткин. «Да какие правила? Это просто бизнес», — утверждает сибирячка под псевдонимом Елена Прекрасная. «Было уже много раз. Дебилы лезут в автомобиль, когда он уже на эвакуаторе, но от штрафа это не спасает», — пишет Евгений Федоров.