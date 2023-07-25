Новосибирца отправили в спецприемник за неоплаченные штрафы ГИБДД

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
В Новосибирске мужчину задержали на семь дней из-за неоплаченных штрафов ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.
Сибиряк получил 19 штрафов на общую сумму 25 тысяч рублей за нарушение ПДД. Мужчина игнорировал требования судебного пристава о погашении долга в течение длительного времени. В результате были составлены протоколы об уклонении от исполнения административного наказания.
Суд приговорил нарушителя к семидневному административному аресту. После отбытия наказания мужчина обязан оплатить все штрафы, иначе ему будут применены меры принудительного исполнения.