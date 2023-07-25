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Новосибирца отправили в спецприемник за неоплаченные штрафы ГИБДД

25 июля 2023, 06:02
Фото: 1MI
Мужчина не платил по счетам
Мужчину в Новосибирске арестовали на 7 суток за неоплаченные штрафы ГИБДД, после того как он игнорировал требования судебных приставов.

В Новосибирске мужчину задержали на семь дней из-за неоплаченных штрафов ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Сибиряк получил 19 штрафов на общую сумму 25 тысяч рублей за нарушение ПДД. Мужчина игнорировал требования судебного пристава о погашении долга в течение длительного времени. В результате были составлены протоколы об уклонении от исполнения административного наказания.

Суд приговорил нарушителя к семидневному административному аресту. После отбытия наказания мужчина обязан оплатить все штрафы, иначе ему будут применены меры принудительного исполнения.

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