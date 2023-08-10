В Новосибирске ожидается температура ниже нормы во второй декаде августа

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В мегаполисе через несколько дней похолодает днем до +13…+17°C. Ночью столбики термометра будут опускаться до +5 по Цельсию.
«Температура воздуха в среднем будет ниже нормы на 1-3 градуса. Ночью возможны перепады от +5 до +15, днем от +13 до +20. Ожидаются дожди, сильные порывы ветра», — рассказала дежурный синоптик Западно-Сибирского гидрометцентра.
Отметим, уже завтра, 11 августа, в Новосибирске прогнозируют днем похолодание до +18°C. Также ливни с грозами и ветер до 14 м/с.