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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Во второй декаде августа ожидается похолодание

В Новосибирске ожидается температура ниже нормы во второй декаде августа

10 августа 2023, 10:32
Фото: 1MI
Во второй декаде августа ожидается похолодание
Вторая декада августа 2023 года в Новосибирске будет прохладнее, чем годами ранее. По прогнозам синоптиков, ожидается температура воздуха ниже нормы до 3 градусов.

В мегаполисе через несколько дней похолодает днем до +13…+17°C. Ночью столбики термометра будут опускаться до +5 по Цельсию.

«Температура воздуха в среднем будет ниже нормы на 1-3 градуса. Ночью возможны перепады от +5 до +15, днем от +13 до +20. Ожидаются дожди, сильные порывы ветра», — рассказала дежурный синоптик Западно-Сибирского гидрометцентра.

Отметим, уже завтра, 11 августа, в Новосибирске прогнозируют днем похолодание до +18°C. Также ливни с грозами и ветер до 14 м/с.

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#Алина Шефер#Погода на месяц#Похолодание#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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