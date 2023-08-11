Контрабанда кедровых орехов будет грозить тюрьмой

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Кедровый орех теперь попадает в список стратегически важных товаров. За его экспорт могут лишить свободы на 12 лет. Такую идею предложил губернатор Приморского края Олег Кожемяко,
Российские власти хотят создать в стране условия для переработки кедрового ореха. Это может повысить прибавочную стоимость конечного продукта.
Отмечается, что россияне могут продолжать сбор и заготовку ореха для личных нужд. Как пишет zrtk.ru, на Забайкалье новый закон пока не распространяется, так как корейской сосны там нет. Но «черные шишкари» получают срок до 7 лет или штраф.