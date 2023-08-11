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Контрабанда кедровых орехов будет грозить тюрьмой

Контрабанда кедровых орехов будет грозить тюрьмой

11 августа 2023, 10:14
Фото: 1MI
Контрабандистов кедровых орехов будут наказывать тюремным сроком до 12 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кедровый орех теперь попадает в список стратегически важных товаров. За его экспорт могут лишить свободы на 12 лет. Такую идею предложил губернатор Приморского края Олег Кожемяко,

Российские власти хотят создать в стране условия для переработки кедрового ореха. Это может повысить прибавочную стоимость конечного продукта.

Отмечается, что россияне могут продолжать сбор и заготовку ореха для личных нужд. Как пишет zrtk.ru, на Забайкалье новый закон пока не распространяется, так как корейской сосны там нет. Но «черные шишкари» получают срок до 7 лет или штраф.

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#Алина Шефер#Экология#Экспорт#Закон#Новосибирск#Новосибирская область
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