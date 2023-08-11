Контрабанда кедровых орехов будет грозить тюрьмой

Отмечается, что россияне могут продолжать сбор и заготовку ореха для личных нужд. Как пишет zrtk.ru, на Забайкалье новый закон пока не распространяется, так как корейской сосны там нет. Но «черные шишкари» получают срок до 7 лет или штраф.