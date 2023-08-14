С новосибирской таксистки потребовали мзду за право работать с клиентами

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
«Я работаю официально в городском такси. Привожу и увожу пассажиров из аэропорта Толмачево. Меня уже неоднократно выслеживают и подходят с угрозами. Мол, я не плачу здесь и поэтому не должна тут находиться», — сообщает женщина.
Также, по словам таксистки, её якобы постоянно третируют и угрожают дискриминацией по национальному признаку. Как считает сибирячка, это может привести к недобросовестной конкуренции и росту цен на такси из-за фактической монополии бизнеса. Со стороны женщины уже направлено заявление в полицию.
Многие новосибирцы уже возмущаются произошедшим. «Толпой на одну женщину», — злится Анна Цацулина. «Люди, поддержите местных таксистов», — предлагает сибирячка под псевдонимом Валя Солнце.