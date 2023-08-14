С новосибирской таксистки потребовали мзду за право работать с клиентами

Также, по словам таксистки, её якобы постоянно третируют и угрожают дискриминацией по национальному признаку. Как считает сибирячка, это может привести к недобросовестной конкуренции и росту цен на такси из-за фактической монополии бизнеса. Со стороны женщины уже направлено заявление в полицию.