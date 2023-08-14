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С новосибирской таксистки якобы требуют деньги конкуренты

С новосибирской таксистки потребовали мзду за право работать с клиентами

14 августа 2023, 07:12
Фото: pxhere. com
С новосибирской таксистки якобы требуют деньги конкуренты
В Новосибирске возник скандал вокруг таксистки, с которой якобы требуют деньги за право возить клиентов в аэропорту Толмачево. Соответствующий пост возмущенной женщины появился в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

«Я работаю официально в городском такси. Привожу и увожу пассажиров из аэропорта Толмачево. Меня уже неоднократно выслеживают и подходят с угрозами. Мол, я не плачу здесь и поэтому не должна тут находиться», — сообщает женщина.

Также, по словам таксистки, её якобы постоянно третируют и угрожают дискриминацией по национальному признаку. Как считает сибирячка, это может привести к недобросовестной конкуренции и росту цен на такси из-за фактической монополии бизнеса. Со стороны женщины уже направлено заявление в полицию.

Многие новосибирцы уже возмущаются произошедшим. «Толпой на одну женщину», — злится Анна Цацулина. «Люди, поддержите местных таксистов», — предлагает сибирячка под псевдонимом Валя Солнце.

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#Александр Ляхов#Такси#Таксист#Соцсети#Аэропорт Толмачево#Происшествия#Новосибирск
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