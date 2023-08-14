В Новосибирске подорожали апельсины и картофель на 55%

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Более чем на 55% подорожали картофель и апельсины. Также на 17,3% выросла стоимость моркови, капусты — на 16,2%, яблоки — на 14,1%.
Кроме того, цены подскочили до 9% на бананы, помидоры, колбасы, груши, курицу, лимонады, спагетти. Яйца и сахар тоже аномально подорожали.
Падение цен зафиксировано на огурцы (-37,7%), грибы (–2,4%), орехи (–7,8%). Почти не изменились цены на хлеб, масло.
Эксперты отмечают, что фрукты и овощи дорожают либо дешевеют в зависимости от сезона. Летом нас радуют свежей продукцией, а зимой тем, что хранилось в овощехранилищах. Но современных складов недостаточно и не все продукты сохраняются до зимы.