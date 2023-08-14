В Новосибирске подорожали апельсины и картофель на 55%

Эксперты отмечают, что фрукты и овощи дорожают либо дешевеют в зависимости от сезона. Летом нас радуют свежей продукцией, а зимой тем, что хранилось в овощехранилищах. Но современных складов недостаточно и не все продукты сохраняются до зимы.