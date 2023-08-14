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Апельсины подорожали в Новосибирске

В Новосибирске подорожали апельсины и картофель на 55%

14 августа 2023, 06:54
Фото: 1MI
Апельсины подорожали в Новосибирске
Цены на многие продукты значительно выросли за месяц в Новосибирске. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Более чем на 55% подорожали картофель и апельсины. Также на 17,3% выросла стоимость моркови, капусты — на 16,2%, яблоки — на 14,1%.

Кроме того, цены подскочили до 9% на бананы, помидоры, колбасы, груши, курицу, лимонады, спагетти. Яйца и сахар тоже аномально подорожали.

Падение цен зафиксировано на огурцы (-37,7%), грибы (–2,4%), орехи (–7,8%). Почти не изменились цены на хлеб, масло.

Эксперты отмечают, что фрукты и овощи дорожают либо дешевеют в зависимости от сезона. Летом нас радуют свежей продукцией, а зимой тем, что хранилось в овощехранилищах. Но современных складов недостаточно и не все продукты сохраняются до зимы.

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#Алина Шефер#Овощи#Цены#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
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