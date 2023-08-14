В Новосибирской области количество молодежи сократилось на 13%

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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В Новосибирской области количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет на начало 2023 года составило 715 тысяч человек — это 26% от общего числа жителей региона. За последние годы доля молодежи постепенно сокращается и к 2022 году уменьшилась на 13%. В прошлом году падение составило 1,1%. Такие данные приводит Новосибирскстат.
Отмечается, что среди молодежи преобладают девушки и женщины. Больше всего молодых людей в возрасте от 30 до 35 лет — это 37% от общего числа молодого населения. Группы от 14 до 17 и от 18 до 24 лет составляют соответственно 16% и 27%.
В Новосибирскстате отмечают, что большинство первенцев рождаются у женщин в возрасте от 25 до 29 лет. Примерно 64% всех детей, родившихся в области, приходится на матерей в возрасте от 14 до 35 лет, находящихся в зарегистрированном браке.
Чаще всего люди вступают в брак в возрасте от 16 до 35 лет. В этом возрасте свои отношения оформляют 70% женщин и 66% мужчин.