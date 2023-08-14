В Новосибирской области количество молодежи сократилось на 13%

В Новосибирской области количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет на начало 2023 года составило 715 тысяч человек — это 26% от общего числа жителей региона. За последние годы доля молодежи постепенно сокращается и к 2022 году уменьшилась на 13%. В прошлом году падение составило 1,1%. Такие данные приводит Новосибирскстат.