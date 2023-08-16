Новосибирского трансгендера сочли ярым экстремистом — в ФСБ завели дело

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Как сообщает VN. ru со ссылкой на Telegram-канал BRIEF, в поле зрения сотрудников ФСБ попала некая Мира Л. Восемнадцатилетнюю девушку подозревают в публичных призывах к экстремизму в сети Интернет. Сибирячка могла публиковать негативные высказывания в своем Telegram-канале. Подробности не разглашаются.
На данный момент у Миры Л. изъята компьютерная техника и паспорт. Девушка и её сожитель находятся под подпиской о невыезде.
При этом имеется информация, что Мира является трансгендерной женщиной и якобы сменила пол и паспорт несколько месяцев назад, а в публичном пространстве раньше использовалось прежнее имя. Однако официально эти сведения пока не подтверждаются.