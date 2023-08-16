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Сибирячка могла призывать к экстремизму через Интернет

Новосибирского трансгендера сочли ярым экстремистом — в ФСБ завели дело

16 августа 2023, 09:12
Фото: pxhere. com
Сибирячка могла призывать к экстремизму через Интернет
В Новосибирске ФСБ заинтересовалась возможным трансгендером. Причиной могли стать публичные призывы к экстремизму в паблике соцсети.

Как сообщает VN. ru со ссылкой на Telegram-канал BRIEF, в поле зрения сотрудников ФСБ попала некая Мира Л. Восемнадцатилетнюю девушку подозревают в публичных призывах к экстремизму в сети Интернет. Сибирячка могла публиковать негативные высказывания в своем Telegram-канале. Подробности не разглашаются.

На данный момент у Миры Л. изъята компьютерная техника и паспорт. Девушка и её сожитель находятся под подпиской о невыезде.

При этом имеется информация, что Мира является трансгендерной женщиной и якобы сменила пол и паспорт несколько месяцев назад, а в публичном пространстве раньше использовалось прежнее имя. Однако официально эти сведения пока не подтверждаются.

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#Александр Ляхов#ФСБ#Интернет#Происшествия#Новосибирск
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