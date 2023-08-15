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Двое новосибирцев хотели перейти в ВСУ

Как собирались перейти на сторону ВСУ двое кыштовчан, пойманных ФСБ под Новосибирском

15 августа 2023, 07:28
Фото: 1MI
Двое новосибирцев хотели перейти в ВСУ
Силовики предотвратили госизмену в Кыштовке Новосибирской области. Двое местных жителей пытались попасть в ряды ВСУ.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ региона, сначала задержали 33-летнего сибиряка, который хотел организовать группу людей для выезда из РФ в Украину. Там намеревался перейти на сторону ВСУ и поучаствовать в СВО.

Силовики узнали о планах мужчины и ворвались в его дом с обыском. Нашли нелегальное оружие и боеприпасы.

«Сельчанин планировал вступить в ряды противника со своим 29-летним родственником. Они пытались связаться с украинскими бойцами и попроситься к ним. Государственную измену удалось вовремя пресечь», — уточнили в УФСБ Новосибирской области.

Известно, что за этот проступок мужчин не осудили. Они отделались на первый раз официальным предостережением о недопустимости подобных действий. В суде предстал только 33-летний селянин за хранение оружия — ему дали 1 год ограничения свободы.

Напомним, в Новосибирске ранее горожане обрушились с критикой на бабушку, которая вывесила на своем балконе флаг Украины. Часто к ней вызывают полицию, но она не открывает дверь. Недавно потребовали наказания для пенсионерки представители Совета отцов региона.

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#Алина Шефер#Общество#ФСБ#Зона СВО#Новосибирск#Новосибирская область
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