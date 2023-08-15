Как собирались перейти на сторону ВСУ двое кыштовчан, пойманных ФСБ под Новосибирском

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Как сообщили в пресс-службе УФСБ региона, сначала задержали 33-летнего сибиряка, который хотел организовать группу людей для выезда из РФ в Украину. Там намеревался перейти на сторону ВСУ и поучаствовать в СВО.
Силовики узнали о планах мужчины и ворвались в его дом с обыском. Нашли нелегальное оружие и боеприпасы.
«Сельчанин планировал вступить в ряды противника со своим 29-летним родственником. Они пытались связаться с украинскими бойцами и попроситься к ним. Государственную измену удалось вовремя пресечь», — уточнили в УФСБ Новосибирской области.
Известно, что за этот проступок мужчин не осудили. Они отделались на первый раз официальным предостережением о недопустимости подобных действий. В суде предстал только 33-летний селянин за хранение оружия — ему дали 1 год ограничения свободы.
Напомним, в Новосибирске ранее горожане обрушились с критикой на бабушку, которая вывесила на своем балконе флаг Украины. Часто к ней вызывают полицию, но она не открывает дверь. Недавно потребовали наказания для пенсионерки представители Совета отцов региона.