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Published Сегодня, 09:27

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Updated Сегодня, 09:29

В Бердске мужчина упал в траншею с теплосетями

Под Новосибирском мужчина провалился в траншею с теплосетями

17 августа 2023, 09:27
Фото: atas.info
В Бердске мужчина упал в траншею с теплосетями
Житель Бердска упал в разрытую теплотрассу на улице Черемушная и чудом выжил. Его пришлось доставать спасателям.

Инцидент произошел в прошлые выходные. Мужчина вышел из своего гаража и провалился в коммунальную яму, которую вырыли недавно для ремонта теплосети.

«Мужчину услышали прохожие и вызвали спасателей. Специалисты достали его из траншеи при помощи штатной лестницы», — сообщил начальник подразделения Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Олег Колобов.

Пострадавшего передали врачам скорой. В больнице стало известно, что сибиряк был пьян, при падении он сломал руку.

Сейчас также выясняются обстоятельства, по которым разрытая яма была не огорожена.

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#Теплосети#Общество#Новосибирская область#Разрытая яма#Спасатели#Алина Шефер
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