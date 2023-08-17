Под Новосибирском мужчина провалился в траншею с теплосетями

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Инцидент произошел в прошлые выходные. Мужчина вышел из своего гаража и провалился в коммунальную яму, которую вырыли недавно для ремонта теплосети.
«Мужчину услышали прохожие и вызвали спасателей. Специалисты достали его из траншеи при помощи штатной лестницы», — сообщил начальник подразделения Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Олег Колобов.
Пострадавшего передали врачам скорой. В больнице стало известно, что сибиряк был пьян, при падении он сломал руку.
Сейчас также выясняются обстоятельства, по которым разрытая яма была не огорожена.