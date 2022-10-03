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Девочка едва не упала в двухметровую яму со штырями на Трикотажной в Новосибирске

Сегодня, 02:57
Фото: Инцидент Новосибирск
Маленькая девочка едва не упала в яму на тротуаре в Дзержинском районе Новосибирска, о чем рассказала ее мама в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Сам инцидент произошел 2 октября около восьми вечера по улице Трикотажной. Мама с дочкой шли по тротуару, и в один момент девочка чуть ли не упала в двухметровую яму, которую раскопали, но ограждение упало.

«Мы шли в магазин, ребенка держала за руку. И тут я почувствовала, что ребенок летит вниз. Ещё шаг и я бы полетела вслед за дочкой. Мне хватило сил удержать её и вытащить», - рассказала женщина в посте.

Также мама девочки рассказала, что на дне ямы валялись штыри. Ребенок сильно испугался.

Напомним, ранее глубокую яму посреди тротуара заметили на улице Адриена Лежена в Новосибирске. Ранее на этом участке ЖКХ проводили ремонтные работы. После же яму ничем не оградили, теперь местные жители опасаются за возможные несчастные случаи.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022
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