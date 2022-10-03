Сам инцидент произошел 2 октября около восьми вечера по улице Трикотажной. Мама с дочкой шли по тротуару, и в один момент девочка чуть ли не упала в двухметровую яму, которую раскопали, но ограждение упало.
«Мы шли в магазин, ребенка держала за руку. И тут я почувствовала, что ребенок летит вниз. Ещё шаг и я бы полетела вслед за дочкой. Мне хватило сил удержать её и вытащить», - рассказала женщина в посте.
Также мама девочки рассказала, что на дне ямы валялись штыри. Ребенок сильно испугался.
Напомним, ранее глубокую яму посреди тротуара заметили на улице Адриена Лежена в Новосибирске. Ранее на этом участке ЖКХ проводили ремонтные работы. После же яму ничем не оградили, теперь местные жители опасаются за возможные несчастные случаи.