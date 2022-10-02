Как рассказали новосибирцы в посте, яма расположена около дома №18/1 по улице Адриена Лежена. Ранее на этом участке ЖКХ проводили ремонтные работы. После же яму ничем не оградили, теперь местные жители опасаются за возможные несчастные случаи.
«Похоже, коммунальщики решили поставить "капкан" для прохожих», - высказались в комментариях подписчики.
Однако мнение сибиряков разделилось на два лагеря. Одни заявляют, что в яму может свалиться любой пешеход, особенно ночью. Другие же уверены, что не заметить глубокую впадину просто невозможно.
Напомним, ранее опасную яму залатали возле детсада и школы на Тимирязева в Новосибирске. Яма беспокоила всех с 2019 года.