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В Новосибирской области начнут работать с навозом

В Новосибирске создадут Агроэкотехнопарк по работе с навозом

17 августа 2023, 10:19
Фото: pxhere. com
В Новосибирской области начнут работать с навозом
В Новосибирской области планируют создать Агроэкотехнопарк. Его основной задачей станет переработка навоза.

Как сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив, благодаря парку удастся снизить экологическую нагрузку, а также позволит отказаться от создания бетонных площадок для отходов производства и навозохранилищ. Стоимость таких объектов превышает 14 миллиардов рублей ежегодно.

Кроме того, подобное производство позволит значительно сократить обьем закупок минеральных удобрений и в дальнейшем экспортировать собственные продукты в соседние регионы — в том числе, Республику Казахстан.

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#Александр Ляхов#Строительство#Инвестиционный проект#Проекты#Экология#Новосибирск
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