В Новосибирске создадут Агроэкотехнопарк по работе с навозом

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Как сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив, благодаря парку удастся снизить экологическую нагрузку, а также позволит отказаться от создания бетонных площадок для отходов производства и навозохранилищ. Стоимость таких объектов превышает 14 миллиардов рублей ежегодно.
Кроме того, подобное производство позволит значительно сократить обьем закупок минеральных удобрений и в дальнейшем экспортировать собственные продукты в соседние регионы — в том числе, Республику Казахстан.