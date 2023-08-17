В Новосибирске создадут Агроэкотехнопарк по работе с навозом

Как сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив, благодаря парку удастся снизить экологическую нагрузку, а также позволит отказаться от создания бетонных площадок для отходов производства и навозохранилищ. Стоимость таких объектов превышает 14 миллиардов рублей ежегодно.