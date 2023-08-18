Обские полицейские проконтролируют могилы после кощунства подростков

До этого в паблике «Город Обь Онлайн» социальной сети «ВКонтакте» появился пост, в котором утверждалось о бесчинствах и вандализме местных подростков. Школьники якобы портят могилы, разбрасывают цветы и памятную еду, а также слушают громкую музыку и шумят.