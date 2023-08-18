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Обские подростки могли осквернять могилы

Обские полицейские проконтролируют могилы после кощунства подростков

18 августа 2023, 12:00
Фото: pxhere. com
Обские подростки могли осквернять могилы
В городе Оби возник скандал вокруг местной молодежи. Подростки якобы оскверняют могилы и бесчинствуют на кладбище. После обнародованной информации в соцсетях полицейские усилят наряды в районе некрополя.

«Сообщений и заявлений в полицию Оби не поступало. По факту информации, размещенной в сети Интернет, проводится проверка. К указанному участку местности будут приближены наряды полиции», — сообщили НГС Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

До этого в паблике «Город Обь Онлайн» социальной сети «ВКонтакте» появился пост, в котором утверждалось о бесчинствах и вандализме местных подростков. Школьники якобы портят могилы, разбрасывают цветы и памятную еду, а также слушают громкую музыку и шумят.

Портят надгробия и мусорят. Подростки оскверняют могилы под Новосибирском
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#Александр Ляхов#Социальные сети#Соцсети#Подростки#Хулиганство#Вандализм#Происшествия#Новосибирская область
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