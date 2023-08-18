Обские полицейские проконтролируют могилы после кощунства подростков

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«Сообщений и заявлений в полицию Оби не поступало. По факту информации, размещенной в сети Интернет, проводится проверка. К указанному участку местности будут приближены наряды полиции», — сообщили НГС Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
До этого в паблике «Город Обь Онлайн» социальной сети «ВКонтакте» появился пост, в котором утверждалось о бесчинствах и вандализме местных подростков. Школьники якобы портят могилы, разбрасывают цветы и памятную еду, а также слушают громкую музыку и шумят.