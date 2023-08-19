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Published Сегодня, 22:55

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Фрукты в этот день освящаются по желанию

Яблочный Спас 2023: как поздравлять верующих — правильные слова в день праздника

18 августа 2023, 22:55
Фото: pxhere. com
Фрукты в этот день освящаются по желанию
19 августа православные новосибирцы отметят Преображение Господне. Одновременно с этим наступит Яблочный Спас. Как нужно встречать этот день и как правильно поздравить православного друга — в материале Atas. info.

Как встретить Яблочный Спас

Для православных верующих важно посетить храм. Накануне праздника совершается всенощное бдение, ближе к утрене читаются каноны в честь Преображения Господня. Венцом всего является литургия с Крестным ходом, во время которой священники надевают белые одежды.

Многие приносят в дань традиции яблоки и другие плоды урожая для освящения, но это делается по желанию. Придя домой, стоит поздравить домашних и немного ослабить пост рыбой и красным вином. Не повредит и шарлотка (и другие блюда из яблок).

Медовый Спас 2023: как поздравлять верующих — правильные слова в день праздника
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Как правильно поздравить православного друга

Стоит отметить, что строгой формы поздравления нет. Например, можно отправить следующее поздравление.

«С Преображением Господним! Пусть Христос изменит твою жизнь и наполнит ее светлой радостью. Пусть в душе твоей поселится мир и покой, воссияет Фаворский свет».

Главное, что нужно знать — Успенский пост у православных христиан. Поэтому не стоит отправлять другу легкомысленные открытки, стихи и поздравления.

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#Александр Ляхов#Праздник#Православие#Религия#Церковь#Культура#Новосибирск
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