Яблочный Спас 2023: как поздравлять верующих — правильные слова в день праздника

Posted Сегодня, 22:55
Published Сегодня, 22:55
Modified Сегодня, 22:55
Updated Сегодня, 22:55
Для православных верующих важно посетить храм. Накануне праздника совершается всенощное бдение, ближе к утрене читаются каноны в честь Преображения Господня. Венцом всего является литургия с Крестным ходом, во время которой священники надевают белые одежды.
Многие приносят в дань традиции яблоки и другие плоды урожая для освящения, но это делается по желанию. Придя домой, стоит поздравить домашних и немного ослабить пост рыбой и красным вином. Не повредит и шарлотка (и другие блюда из яблок).
Стоит отметить, что строгой формы поздравления нет. Например, можно отправить следующее поздравление.
«С Преображением Господним! Пусть Христос изменит твою жизнь и наполнит ее светлой радостью. Пусть в душе твоей поселится мир и покой, воссияет Фаворский свет».
Главное, что нужно знать — Успенский пост у православных христиан. Поэтому не стоит отправлять другу легкомысленные открытки, стихи и поздравления.