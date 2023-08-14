Медовый Спас 2023: как поздравлять верующих — правильные слова в день праздника

14 августа православные новосибирцы отметят Медовый Спас. На Руси в этот день издавна было принято освящать продукты пчеловодства. Хорошим тоном будет принести в храм мед и прополис. Если у вас их нет, то подойдут и фрукты, любимые пчелами — например, груши. Также желательно угостить медом или фруктами нищего у церкви или своего друга.