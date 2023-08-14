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Modified Вчера, 22:58

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В праздник желательно освятить в храме мед

Медовый Спас 2023: как поздравлять верующих — правильные слова в день праздника

13 августа 2023, 22:58
Фото: pxhere. com
В праздник желательно освятить в храме мед
14 августа православные новосибирцы отметят Медовый Спас. Одновременно начнется Успенский пост. О том, как правильно встретить праздник и поздравить православных друзей — в материале Atas. info.

14 августа православные новосибирцы отметят Медовый Спас. На Руси в этот день издавна было принято освящать продукты пчеловодства. Хорошим тоном будет принести в храм мед и прополис. Если у вас их нет, то подойдут и фрукты, любимые пчелами — например, груши. Также желательно угостить медом или фруктами нищего у церкви или своего друга.

В этот день начинается и Успенский пост. Поскольку 14 августа выпадает на понедельник, верующие должны не употреблять мясо и рыбу, желательно сухоядение.

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Если вы хотите поздравить своего православного друга, то на этот день не существует никаких специальных слов. Достаточно пригласить ближнего к праздничному столу. Однако в мессенджерах и социальных сетях можно отправить следующий текст:

«Поздравляю тебя с Медовым Спасом! Пусть Пресвятая Богородица освятит плоды твоего труда и даст на стол твой мед. Пусть в этот день Господь даст тебе почувствовать сладость жизни и дарует твоим ближним мир и любовь».

Также можно отправить следующую молитву.

«Спаси, Господи, людей Твоих и благослови наследие Твое, победы православным христианам над иноплеменными, даруя и Крестом Твоим сохраняя Твой народ. С небес милостиво взирая, нищих принимая, посети нас, изнемогших от грехов, Владыка: по молитвам Богородицы даруй душам нашим великую милость»

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