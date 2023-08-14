Медовый Спас 2023: как поздравлять верующих — правильные слова в день праздника

Posted Вчера, 22:58
Published Вчера, 22:58
Modified Вчера, 22:58
Updated Вчера, 22:58
14 августа православные новосибирцы отметят Медовый Спас. На Руси в этот день издавна было принято освящать продукты пчеловодства. Хорошим тоном будет принести в храм мед и прополис. Если у вас их нет, то подойдут и фрукты, любимые пчелами — например, груши. Также желательно угостить медом или фруктами нищего у церкви или своего друга.
В этот день начинается и Успенский пост. Поскольку 14 августа выпадает на понедельник, верующие должны не употреблять мясо и рыбу, желательно сухоядение.
Если вы хотите поздравить своего православного друга, то на этот день не существует никаких специальных слов. Достаточно пригласить ближнего к праздничному столу. Однако в мессенджерах и социальных сетях можно отправить следующий текст:
«Поздравляю тебя с Медовым Спасом! Пусть Пресвятая Богородица освятит плоды твоего труда и даст на стол твой мед. Пусть в этот день Господь даст тебе почувствовать сладость жизни и дарует твоим ближним мир и любовь».
Также можно отправить следующую молитву.
«Спаси, Господи, людей Твоих и благослови наследие Твое, победы православным христианам над иноплеменными, даруя и Крестом Твоим сохраняя Твой народ. С небес милостиво взирая, нищих принимая, посети нас, изнемогших от грехов, Владыка: по молитвам Богородицы даруй душам нашим великую милость»