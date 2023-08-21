Где посадка? Жительница Новосибирска до сих пор не может улететь в Ереван

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Как рассказала сибирячка «НГС Новосибирск», ей неоднократно приходили письма о переносе даты вылета на электронную почту. После 18 августа дата сменилась на 21 число. Теперь же пассажирка может улететь в солнечную Армению не раньше среды 23 августа.
При этом женщина связывалась с представителями авиакомпании FlyOneArmenia, которые заявляли, что в самолете якобы нет свободных мест. Вернуться домой из отпуска она должна 1 сентября, но до сих пор не может ни улететь, ни получить компенсацию. Недовольная неудавшимся отпуском пассажирка намерена написать заявление в транспортную прокуратуру.
При этом на сайте аэропорта Толмачево нет никакой информации о переносе или отмене рейса в Ереван. Корреспондентом Atas.info направлен запрос в пресс-службу аэрохаба для прояснения ситуации.