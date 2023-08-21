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Женщина не может отдохнуть в Ереване

Где посадка? Жительница Новосибирска до сих пор не может улететь в Ереван

21 августа 2023, 08:48
Фото: 1MI
Женщина не может отдохнуть в Ереване
Жительница Новосибирска уже три дня пытается улететь в Ереван. Изначально рейс из Толмачево был назначен на 18 августа, однако даты постоянно меняются.

Как рассказала сибирячка «НГС Новосибирск», ей неоднократно приходили письма о переносе даты вылета на электронную почту. После 18 августа дата сменилась на 21 число. Теперь же пассажирка может улететь в солнечную Армению не раньше среды 23 августа.

При этом женщина связывалась с представителями авиакомпании FlyOneArmenia, которые заявляли, что в самолете якобы нет свободных мест. Вернуться домой из отпуска она должна 1 сентября, но до сих пор не может ни улететь, ни получить компенсацию. Недовольная неудавшимся отпуском пассажирка намерена написать заявление в транспортную прокуратуру.

При этом на сайте аэропорта Толмачево нет никакой информации о переносе или отмене рейса в Ереван. Корреспондентом Atas.info направлен запрос в пресс-службу аэрохаба для прояснения ситуации.

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#Происшествия#Новосибирск#Александр Ляхов#Аэропорт Толмачево#Задержка рейса#Рейс#Авиакомпания
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