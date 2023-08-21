Где посадка? Жительница Новосибирска до сих пор не может улететь в Ереван

При этом женщина связывалась с представителями авиакомпании FlyOneArmenia, которые заявляли, что в самолете якобы нет свободных мест. Вернуться домой из отпуска она должна 1 сентября, но до сих пор не может ни улететь, ни получить компенсацию. Недовольная неудавшимся отпуском пассажирка намерена написать заявление в транспортную прокуратуру.