Авиакомпания S7 объяснила нехватку мест в самолете из Новосибирска в Москву

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
По их информации, на выполнение рейсов из Новосибирска повлияли плохие погодные условия. Во многих городах Сибири возникли сбои и задержки вылетов. Произошло скопление пассажиров, потерявших свои стыковки.
«Авиакомпания предпринимала все усилия по доставке пассажиров как можно оперативнее в города назначения. К сожалению, количество пассажиров на некоторых рейсах превысило количество мест в самолете, так как в том числе на них перевозились трансферные пассажиры, которые должны были улететь ранее, но не попали на свои рейсы из-за метеоусловий. Именно так произошло на рейсе S7 2504 из Новосибирска в Москву 16 августа — на нем не смогли улететь пять человек», — пояснили в S7.
Пассажирам выдавали карты с 5000 рублей. На эти деньги они могли купить еду и напитки. Авиакомпания переоформила билеты на следующие два рейса.