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S7 прокомментировала нехватку мест в самолете

Авиакомпания S7 объяснила нехватку мест в самолете из Новосибирска в Москву

17 августа 2023, 07:11
Фото: 1MI
S7 прокомментировала нехватку мест в самолете
Пассажиры S7 16 августа буквально остались за бортом — их не пустили в самолет из Новосибирска в Москву из-за нехватки мест. Даже прокуратура начала проверку. Представители авиакомпании прокомментировали эту ситуацию.

По их информации, на выполнение рейсов из Новосибирска повлияли плохие погодные условия. Во многих городах Сибири возникли сбои и задержки вылетов. Произошло скопление пассажиров, потерявших свои стыковки.

«Авиакомпания предпринимала все усилия по доставке пассажиров как можно оперативнее в города назначения. К сожалению, количество пассажиров на некоторых рейсах превысило количество мест в самолете, так как в том числе на них перевозились трансферные пассажиры, которые должны были улететь ранее, но не попали на свои рейсы из-за метеоусловий. Именно так произошло на рейсе S7 2504 из Новосибирска в Москву 16 августа — на нем не смогли улететь пять человек», — пояснили в S7.

Пассажирам выдавали карты с 5000 рублей. На эти деньги они могли купить еду и напитки. Авиакомпания переоформила билеты на следующие два рейса.

Пассажиров не пустили в самолет S7 рейса «Новосибирск — Москва» из-за нехватки мест
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#Алина Шефер#Самолет#Задержка рейса#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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