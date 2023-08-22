Депардье достроит «Жерарню» в Новосибирске

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Как ожидается, ресторан сможет принять первых посетителей уже в следующем году.
Новая точка общепита под говорящим названием «Жерарня» появится на улице Ленина, 11. О том, что работы уже начались, стало понятно по образовавшейся на месте горе строительного мусора.
Будущий ресторан — это совместный проект актера и местного ресторатора Дениса Иванова. Его хотели открыть еще пару лет назад, но из-за напряженной международной обстановки и санкций пришлось взять вынужденную паузу. Как выяснилось, проблема возникла с приобретением и доставкой в Россию специального оборудования, теперь ее удалось разрешить.
Известно, что Депардье уже давно увлекается кулинарией и занимается ресторанным бизнесом. Во Франции у него есть два ресторана, он также написал кулинарную книгу.
В Новосибирске актер впервые появился в 2018 году и сразу же выразил намерение открыть здесь свой бизнес. Позднее он прописался в городе, но сделал это, скрываясь от уплаты налогов в Париже. Это смогли установить новосибирские налоговики, которые в итоге заблокировали счета актера.