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Published Сегодня, 14:29

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Депардье достроит «Жерарню» в Новосибирске

Депардье достроит «Жерарню» в Новосибирске

22 августа 2023, 14:29
Фото: Елена Земскова
Актер Жерар Депардье возобновил строительство своего ресторана в Новосибирске, сообщает Telegram-канал «Киоск. Рестораны Новосибирска».

Как ожидается, ресторан сможет принять первых посетителей уже в следующем году.

Новая точка общепита под говорящим названием «Жерарня» появится на улице Ленина, 11. О том, что работы уже начались, стало понятно по образовавшейся на месте горе строительного мусора.

Будущий ресторан — это совместный проект актера и местного ресторатора Дениса Иванова. Его хотели открыть еще пару лет назад, но из-за напряженной международной обстановки и санкций пришлось взять вынужденную паузу. Как выяснилось, проблема возникла с приобретением и доставкой в Россию специального оборудования, теперь ее удалось разрешить.

Известно, что Депардье уже давно увлекается кулинарией и занимается ресторанным бизнесом. Во Франции у него есть два ресторана, он также написал кулинарную книгу.

В Новосибирске актер впервые появился в 2018 году и сразу же выразил намерение открыть здесь свой бизнес. Позднее он прописался в городе, но сделал это, скрываясь от уплаты налогов в Париже. Это смогли установить новосибирские налоговики, которые в итоге заблокировали счета актера.

#Город#Новосибирск#Кулинария#Ресторан#Жерар Депардье
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