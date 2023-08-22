Депардье достроит «Жерарню» в Новосибирске

В Новосибирске актер впервые появился в 2018 году и сразу же выразил намерение открыть здесь свой бизнес. Позднее он прописался в городе, но сделал это, скрываясь от уплаты налогов в Париже. Это смогли установить новосибирские налоговики, которые в итоге заблокировали счета актера.