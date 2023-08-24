Ливни и грозы надвигаются на Новосибирск: о непогоде горожан предупреждает мэрия

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Ураган будет бушевать в мегаполисе с 25 по 27 августа. В пятницу ожидается днем до +23…+25°С, ночью до +18°С. Ветер может разогнаться до 17 м/с. Обрушатся на город дожди с грозами.
В субботу, 26 августа, похолодает до +21 °С днем. Ветер немного стихнет — до 9 м/с. Горожанам советуют прихватить на улицу зонтик, чтобы дождь не застиг врасплох.
А 27 августа столбики термометра поднимутся до +21…+23 °С. Ветер составит 3-8 м/с. Преимущественно без осадков.