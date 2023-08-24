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Новосибирцев ждут ливни и похолодание

Ливни и грозы надвигаются на Новосибирск: о непогоде горожан предупреждает мэрия

24 августа 2023, 09:51
Фото: 1MI
Новосибирцев ждут ливни и похолодание

В Новосибирске ожидаются ливни и грозы на этой неделе

Жителей Новосибирска предупредили о похолодании, сильных дождях с грозами в ближайшие дни. Мэрия опубликовала прогноз погоды, составленный гидрометцентром.

Ураган будет бушевать в мегаполисе с 25 по 27 августа. В пятницу ожидается днем до +23…+25°С, ночью до +18°С. Ветер может разогнаться до 17 м/с. Обрушатся на город дожди с грозами.

В субботу, 26 августа, похолодает до +21 °С днем. Ветер немного стихнет — до 9 м/с. Горожанам советуют прихватить на улицу зонтик, чтобы дождь не застиг врасплох.

А 27 августа столбики термометра поднимутся до +21…+23 °С. Ветер составит 3-8 м/с. Преимущественно без осадков.

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