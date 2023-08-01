В Новосибирске ожидается экстремальная жара до +33 градусов

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В ближайшие дни 2 и 3 августа в мегаполисе по ночам ожидается до +22 градусов. Днем потеплеет до +28.
«Первые недели декабря будут дождливыми. При этом воздух может прогреваться местами до +33°C. Вероятны также грозы и сильный ветер», — сообщила дежурный синоптик.
В районах области по утрам будет прохладнее до +13, а днем до +25 в среднем. Снова воздух прогреется до +30 и выше на выходных.
Напомним, из-за приближающихся дождей мэр Новосибирска поручил проверить все ливневки и привести их в порядок, чтобы улицы не затапливало.