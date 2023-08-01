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В Новосибирске ожидается экстремальная жара до +33 градусов

1 августа 2023, 12:35
Фото: 1MI
В Новосибирске потеплеет до +33
Потепление до +33°C придет в Новосибирске в начале августа и принесет с собой ливни. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

В ближайшие дни 2 и 3 августа в мегаполисе по ночам ожидается до +22 градусов. Днем потеплеет до +28.

«Первые недели декабря будут дождливыми. При этом воздух может прогреваться местами до +33°C. Вероятны также грозы и сильный ветер», — сообщила дежурный синоптик.

В районах области по утрам будет прохладнее до +13, а днем до +25 в среднем. Снова воздух прогреется до +30 и выше на выходных.

Напомним, из-за приближающихся дождей мэр Новосибирска поручил проверить все ливневки и привести их в порядок, чтобы улицы не затапливало.

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