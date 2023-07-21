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Неприятный сюрприз: температура воды в Новосибирском водохранилище и Оби 22 и 23 июля

21 июля 2023, 09:48
Фото: 1MI
Вода будет комфортной для купания

Какая температура воды будет в Новосибирском водохранилище и Оби 22 и 23 июля

Многие новосибирцы с наступлением выходных идут купаться. А какая температура воды 22 и 23 июля 2023?

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра: Новосибирское водохранилище — температура воды 22,5 °С. Река Обь — вода погрелась до 21,9 °С.

Предстоящие выходные в Новосибирске будут самыми холодными за все июльские дни. Синоптики прогнозируют, что 22 и 23 июля температура будет колебаться от +10 до +26 °С.

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В субботу, 22 июля, в Новосибирске ожидаются сильные ливни в сопровождении гроз и ветра скоростью до 14 м/с. Температура днем повысится до +25 °С после утренних +17 °С. Прогнозируются также ливни и ветер до 15 м/с.

В области в этот день температура будет меняться. Местами дневная температура составит +18 °С, а где-то будет +28 °C. Ожидается штормовой ветер до 23 м/с. Придут небольшие дожди, утром возможны туманы и град.

В воскресенье, 23 июля, ожидается похолодание ночью до +12 °С, а днем температура поднимется до +21…+23 °С. Возможны осадки.

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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Новосибирск#Общество#Город#Температура#Температура воды#Погода#Дождь
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