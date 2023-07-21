В субботу, 22 июля, в Новосибирске ожидаются сильные ливни в сопровождении гроз и ветра скоростью до 14 м/с. Температура днем повысится до +25 °С после утренних +17 °С. Прогнозируются также ливни и ветер до 15 м/с.