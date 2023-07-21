Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра: Новосибирское водохранилище — температура воды 22,5 °С. Река Обь — вода погрелась до 21,9 °С.
Предстоящие выходные в Новосибирске будут самыми холодными за все июльские дни. Синоптики прогнозируют, что 22 и 23 июля температура будет колебаться от +10 до +26 °С.
В субботу, 22 июля, в Новосибирске ожидаются сильные ливни в сопровождении гроз и ветра скоростью до 14 м/с. Температура днем повысится до +25 °С после утренних +17 °С. Прогнозируются также ливни и ветер до 15 м/с.
В области в этот день температура будет меняться. Местами дневная температура составит +18 °С, а где-то будет +28 °C. Ожидается штормовой ветер до 23 м/с. Придут небольшие дожди, утром возможны туманы и град.
В воскресенье, 23 июля, ожидается похолодание ночью до +12 °С, а днем температура поднимется до +21…+23 °С. Возможны осадки.