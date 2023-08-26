В Новосибирской области начали прививать против гриппа

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Прививки от гриппа начали ставить в Новосибирской области в августе 2023 года. Желающие вакцинируются препаратами отечественного производства: «Совигрипп» предназначен для взрослых, «Ультрикс Квадри» для детей. Всего в медучреждения поступило 571 780 доз этих препаратов.
Предполагается, что иммунизацию продут около 1,7 млн жителей области, то есть, примерно 60% от всего населения региона.
Поставить прививку можно в государственных поликлиниках по месту жительства. На текущий момент вакцинировано уже 45 130 новосибирцев, сообщили в региональном Минздраве.