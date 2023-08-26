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Posted Сегодня, 02:27

Published Сегодня, 02:27

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Планируется вакцинировать около 1.7 млн человек

В Новосибирской области начали прививать против гриппа

26 августа 2023, 02:27
Фото: 1MI
Планируется вакцинировать около 1.7 млн человек
В регион уже поступило более 570 тысяч доз вакцины для детей и взрослых

Прививки от гриппа начали ставить в Новосибирской области в августе 2023 года. Желающие вакцинируются препаратами отечественного производства: «Совигрипп» предназначен для взрослых, «Ультрикс Квадри» для детей. Всего в медучреждения поступило 571 780 доз этих препаратов.

Предполагается, что иммунизацию продут около 1,7 млн жителей области, то есть, примерно 60% от всего населения региона.

Поставить прививку можно в государственных поликлиниках по месту жительства. На текущий момент вакцинировано уже 45 130 новосибирцев, сообщили в региональном Минздраве.

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#Общество#Новосибирская область#Грипп#Вакцинация#Прививка
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