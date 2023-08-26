В Новосибирской области начали прививать против гриппа

Прививки от гриппа начали ставить в Новосибирской области в августе 2023 года. Желающие вакцинируются препаратами отечественного производства: «Совигрипп» предназначен для взрослых, «Ультрикс Квадри» для детей. Всего в медучреждения поступило 571 780 доз этих препаратов.