В Новосибирской области разработан механизм по обеспечению кадрами предприятий ОПК

В рамках совещания был представлен передовой опыт по обеспечению кадрами предприятий ОПК в субъектах Федерации округа. По словам полномочного представителя, работа по содействию организациям ОПК в удовлетворении потребности в специалистах в регионах округа проводится систематически. Особенно заметны успехи в этом направлении в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях.