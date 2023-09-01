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Ученому было 78 лет

В Новосибирске скончался старейший профессор СО РАН Александр Хуторецкий

1 сентября 2023, 09:04
Фото: Официальный сайт новосибирского отделения партии «Яблоко»
Ученому было 78 лет
В Новосибирске умер ученый Александр Хуторецкий. Ему было 78 лет.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что 31 августа, на 79-м году жизни скончался Хуторецкий Александр Борисович, наш однопартиец, член регионального бюро „Яблока“, преподаватель и профессор Новосибирского государственного университета, доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук, старейший сотрудник Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН», — сообщается в пресс-релизе новосибирского отделения партии «Яблоко» .

Александр Хуторецкий оказывал поддержку политической партии. В частности, ученый принимал участие в дискуссионном клубе «Пространство политика» и читал лекции по экономике. В планах ученого была организация лекций по экономической грамотности.

Кроме того, сибиряк в 1960-х годах являлся капитаном сборной команды НГУ и играл на сцене «Театра Академгородка».

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#Происшествия#Новосибирск#Смерть#Ученый#Александр Ляхов
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