Стала известна причина смерти 30-летней администратора болельщиков ХК «Сибирь»

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Екатерина, со слов родных и знакомых, недавно вернулась с отпуска и отметила 24 августа свой день рождения. Еще вчера она делилась планами на будущее, а сегодня всем объявили о ее смерти.
Эта новость многих шокировала, особенно представителей клуба ХК «Сибирь». Екатерина являлась администратором клуба болельщиков.
«Гибель Кати — большой удар для нас всех. Это было крайне неожиданно, она такая молодая была, красивая и жизнерадостная»;
«Только недавно поздравлял ее с днем рождения. Мы поговорили, она выглядела здоровой, отдохнувшей…что могло случиться?», — пишут болельщики «Сибири» под постом о смерти Екатерины Хлаповой во «ВКонтакте».
Родные еще не могут принять и осознать тот факт, что Екатерина скончалась. Они рассказали, что у девушки были проблемы со здоровьем, но никто и не думал, что они сулили ее скоропостижную кончину.
«Катя часто болела, теряла зрение. Она и операций несколько пережила. Однако старалась держаться и жить полной жизнью. Точно мы не знаем, что случилось. Предположительно, случился разрыв аневризмы головного мозга», — рассказал Atas.info близкий человек Екатерины Анатолий.