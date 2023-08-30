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Стала известна причина смерти 30-летней администратора болельщиков ХК «Сибирь»

Стала известна причина смерти 30-летней администратора болельщиков ХК «Сибирь»

30 августа 2023, 12:34
Фото: со страницы в ВК Екатерины Хлаповой/ХК "Сибирь"
Болельщиков ХК «Сибирь» в Новосибирске потрясла внезапная смерть главной фанатки клуба — 30-летней красавицы Екатерины Хлаповой. О кончине девушки стало известно 30 августа.

Кто такая Екатерина Хлапова, почему новость о ее смерти шокировала болельщиков «Сибири»

Екатерина, со слов родных и знакомых, недавно вернулась с отпуска и отметила 24 августа свой день рождения. Еще вчера она делилась планами на будущее, а сегодня всем объявили о ее смерти.

Эта новость многих шокировала, особенно представителей клуба ХК «Сибирь». Екатерина являлась администратором клуба болельщиков.

«Гибель Кати — большой удар для нас всех. Это было крайне неожиданно, она такая молодая была, красивая и жизнерадостная»;

«Только недавно поздравлял ее с днем рождения. Мы поговорили, она выглядела здоровой, отдохнувшей…что могло случиться?», — пишут болельщики «Сибири» под постом о смерти Екатерины Хлаповой во «ВКонтакте».

Причина смерти Екатерины Хлаповой

Родные еще не могут принять и осознать тот факт, что Екатерина скончалась. Они рассказали, что у девушки были проблемы со здоровьем, но никто и не думал, что они сулили ее скоропостижную кончину.

«Катя часто болела, теряла зрение. Она и операций несколько пережила. Однако старалась держаться и жить полной жизнью. Точно мы не знаем, что случилось. Предположительно, случился разрыв аневризмы головного мозга», — рассказал Atas.info близкий человек Екатерины Анатолий.

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