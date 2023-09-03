Астрофотограф из Новосибирска снял на Алтае туманность Волчья пещера

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
Очередной красивый кадр, снятый во время фотоэкспедиции на Алтай, опубликовал в соцсетях известный астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков. Он запечатлел туманность Волчья пещера, которая находится в созвездии Цефея на расстоянии 14 тысяч световых лет от Земли. Съемка продолжалась 3,5 половиной часа, сообщил Поляков.
Ранее Алексей Поляков поделился красивым таймлапсом звездного неба, который так-же снят в Кош-Агачском районе Республики Алтай. В объектив попал Млечный путь с туманностями, метеоры Персеиды, собственное свечение атмосферы и спутники Илона Маска.