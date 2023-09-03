Астрофотограф из Новосибирска снял на Алтае туманность Волчья пещера

Очередной красивый кадр, снятый во время фотоэкспедиции на Алтай, опубликовал в соцсетях известный астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков. Он запечатлел туманность Волчья пещера, которая находится в созвездии Цефея на расстоянии 14 тысяч световых лет от Земли. Съемка продолжалась 3,5 половиной часа, сообщил Поляков.