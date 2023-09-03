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Для съемки звездного неба необходимо специальное оборудование и много времени

Астрофотограф из Новосибирска снял на Алтае туманность Волчья пещера

3 сентября 2023, 03:49
Фото: vk.com/nsk360
Для съемки звездного неба необходимо специальное оборудование и много времени
На создание кадра звездного неба у новосибирца Алексея Полякова ушло три с половиной часа

Очередной красивый кадр, снятый во время фотоэкспедиции на Алтай, опубликовал в соцсетях известный астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков. Он запечатлел туманность Волчья пещера, которая находится в созвездии Цефея на расстоянии 14 тысяч световых лет от Земли. Съемка продолжалась 3,5 половиной часа, сообщил Поляков.

Ранее Алексей Поляков поделился красивым таймлапсом звездного неба, который так-же снят в Кош-Агачском районе Республики Алтай. В объектив попал Млечный путь с туманностями, метеоры Персеиды, собственное свечение атмосферы и спутники Илона Маска.

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Видео: youtube.com/Алексей Поляков
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