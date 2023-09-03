Магнитная буря накроет Новосибирск 3 сентября

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
Днем 3 сентября в Новосибирске ожидается повышенный уровень геомагнитной активности, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Магнитная буря началась в 6 утра и продлится до 6 вечера, пик интенсивности придется на 10-11 часов.
Уровень геомагнитной активности относительно слабый, однако стоит ограничить физические нагрузки, избегать переедания и злоупотребления алкоголем. В первую очередь, эти рекомендации касаются людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В период магнитных бурь увеличивается вязкость крови, что может привести к образованию тромбов.