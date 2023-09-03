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Геомагнитные бури связаны с солнечной активностью

Магнитная буря накроет Новосибирск 3 сентября

3 сентября 2023, 03:21
Фото: atas.info
Геомагнитные бури связаны с солнечной активностью
Метеозависимым сибирякам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуют быть особенно внимательными к своему самочувствию

Днем 3 сентября в Новосибирске ожидается повышенный уровень геомагнитной активности, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Магнитная буря началась в 6 утра и продлится до 6 вечера, пик интенсивности придется на 10-11 часов.

Буря ожидается относительно слабойБуря ожидается относительно слабой
Буря ожидается относительно слабой
Фото: xras.ru

Уровень геомагнитной активности относительно слабый, однако стоит ограничить физические нагрузки, избегать переедания и злоупотребления алкоголем. В первую очередь, эти рекомендации касаются людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В период магнитных бурь увеличивается вязкость крови, что может привести к образованию тромбов.

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#Новосибирск#Прогноз#Здоровье#Солнце#Магнитная буря
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