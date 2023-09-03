В Новосибирске мужчина в трусах искупался в городском фонтане

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Горожане сфотографировали пловца и отправили кадры в редакцию Atas.info. На них молодой человек проходил мимо «Фонтана любви» на Красном проспекте, внезапно остановился, разделся до трусов и залез в воду.
Странное поведение сибиряка многих очевидцев здорово повеселило. Они не ожидали такого поступка от взрослого мужчина, да при том в начале осени.
Однако стоит отметить, сегодня в Новосибирске жарко — все +23 градуса. На следующей неделе резко похолодает.