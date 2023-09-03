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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

В Новосибирске мужчина в трусах искупался в городском фонтане

В Новосибирске мужчина в трусах искупался в городском фонтане

3 сентября 2023, 10:18
Фото: 1MI
Неизвестного мужчину заметили купающимся в фонтане жители Новосибирска 3 сентября. Сибиряк стал «героем» Интернета.

Горожане сфотографировали пловца и отправили кадры в редакцию Atas.info. На них молодой человек проходил мимо «Фонтана любви» на Красном проспекте, внезапно остановился, разделся до трусов и залез в воду.

Странное поведение сибиряка многих очевидцев здорово повеселило. Они не ожидали такого поступка от взрослого мужчина, да при том в начале осени.

Однако стоит отметить, сегодня в Новосибирске жарко — все +23 градуса. На следующей неделе резко похолодает.

#Общество#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Вода#Фонтан
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