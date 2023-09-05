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Сибиряк заявил о передаче из сна легендарной песни Queen

Самочипировавший себя новосибирец передал из сна песню Queen

5 сентября 2023, 08:41
Фото: ВК / Mash Siberia (скриншот видео) ; Thomas Steffan / wikipedia.org
Сибиряк заявил о передаче из сна легендарной песни Queen
Новосибирец Михаил Радуга, просверливший себе череп без наркоза дрелью, продолжает свои безумные эксперименты. Недавно мужчина уехал в США и занимается передачей музыки из сна в наш мир.
«Михаил Радуга рассказал нам, что в подростковом возрасте услышал во сне несуществующий трек Rammstein и задумался о том, как перенести его в реальный мир. Он утверждает, что спящий человек продолжает двигать мышцами, но очень слабо», — сообщается в посте паблика Mash Siberia социальной сети «ВКонтакте».
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Сейчас Михаил Радуга находится в США и собирает документы для получения вида на жительство. Экспериментатор основал компанию в Кремниевой долине и занимается передачей музыки из сна в реальность. Согласно публикации, которую уже принял один научный журнал, трое из четырех испытуемых под наблюдением сибиряка и его коллег якобы передали пальцами во сне знаменитый хит британской рок-группы Queen We Will Rock You.

Стоит отметить, что легендарный музыкант и фронтмен Queen Фредди Меркьюри сегодня отметил бы 77-й день рождения. Реакция поклонников коллектива на эксперимент пока неизвестна.

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#Культура#Новосибирск#Музыка#Александр Ляхов#Эксперимент
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