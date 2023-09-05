Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
«Михаил Радуга рассказал нам, что в подростковом возрасте услышал во сне несуществующий трек Rammstein и задумался о том, как перенести его в реальный мир. Он утверждает, что спящий человек продолжает двигать мышцами, но очень слабо», — сообщается в посте паблика Mash Siberia социальной сети «ВКонтакте».
Сейчас Михаил Радуга находится в США и собирает документы для получения вида на жительство. Экспериментатор основал компанию в Кремниевой долине и занимается передачей музыки из сна в реальность. Согласно публикации, которую уже принял один научный журнал, трое из четырех испытуемых под наблюдением сибиряка и его коллег якобы передали пальцами во сне знаменитый хит британской рок-группы Queen We Will Rock You.
Стоит отметить, что легендарный музыкант и фронтмен Queen Фредди Меркьюри сегодня отметил бы 77-й день рождения. Реакция поклонников коллектива на эксперимент пока неизвестна.