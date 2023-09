Самочипировавший себя новосибирец передал из сна песню Queen

Сейчас Михаил Радуга находится в США и собирает документы для получения вида на жительство. Экспериментатор основал компанию в Кремниевой долине и занимается передачей музыки из сна в реальность. Согласно публикации, которую уже принял один научный журнал, трое из четырех испытуемых под наблюдением сибиряка и его коллег якобы передали пальцами во сне знаменитый хит британской рок-группы Queen We Will Rock You.