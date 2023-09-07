На новом ЛДС в Новосибирске пройдет первый «домашний» матч КХЛ

Posted Сегодня, 02:43
Published Сегодня, 02:43
Modified Сегодня, 02:43
Updated Сегодня, 02:43
Согласно информации на официальном сайте клуба, игра состоится в 19:30 по новосибирскому времени. Все желающие могут приобрести билеты, при этом их цена доходит до 10 тысяч рублей.
Стоит отметить, что встреча «Сибири» и «Барыса» пройдет уже во второй раз. В первой игре сибиряки разгромили казахов со счетом 5:4, причем победную шайбу нападающий Тревор Мерфи забил на девятой секунде овертайма. Получится ли закрепить успех, покажет сегодняшняя игра.
Разгоряченные после матча болельщики смогут уехать домой до позднего вечера, поскольку будет организована подача дополнительного транспорта.