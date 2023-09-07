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Posted Сегодня, 02:43

Published Сегодня, 02:43

Modified Сегодня, 02:43

Updated Сегодня, 02:43

Игра обещает быть захватывающей

На новом ЛДС в Новосибирске пройдет первый «домашний» матч КХЛ

7 сентября 2023, 02:43
Фото: Официальный сайт ХК «Сибирь» (Новосибирск)
Игра обещает быть захватывающей
7 сентября в новом ЛДС «Сибирь-Арена» пройдет первый домашний матч хоккейного клуба «Сибирь». Новосибирцы попытаются повторно разгромить казахстанский «Барыс».

Согласно информации на официальном сайте клуба, игра состоится в 19:30 по новосибирскому времени. Все желающие могут приобрести билеты, при этом их цена доходит до 10 тысяч рублей.

Стоит отметить, что встреча «Сибири» и «Барыса» пройдет уже во второй раз. В первой игре сибиряки разгромили казахов со счетом 5:4, причем победную шайбу нападающий Тревор Мерфи забил на девятой секунде овертайма. Получится ли закрепить успех, покажет сегодняшняя игра.

Разгоряченные после матча болельщики смогут уехать домой до позднего вечера, поскольку будет организована подача дополнительного транспорта.

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