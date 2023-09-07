В Новосибирске банкротят крупнейшего «мусорщика» — долг превышает 4 млн рублей

При этом в самой компании уверяют, что долг, в свою очередь, возник, из-за безалаберности ООО «Экология Новосибирск». Бывший региональный оператор по твердым коммунальным отходам, уже признанный банкротом, не пожелал оплатить задолженность. Был ли подан соответствующий иск, неизвестно.