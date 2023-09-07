В Новосибирске банкротят крупнейшего «мусорщика» — долг превышает 4 млн рублей

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Как сообщает «Сибкрай», в Арбитражный суд Новосибирской области подано исковое заявление об оплате долга в размере 4,7 миллиона рублей. Кредитором является ЗАО «Жилищно-коммунальное хозяйство „Северное“. Сейчас дело рассматривается в первой инстанции.
При этом в самой компании уверяют, что долг, в свою очередь, возник, из-за безалаберности ООО «Экология Новосибирск». Бывший региональный оператор по твердым коммунальным отходам, уже признанный банкротом, не пожелал оплатить задолженность. Был ли подан соответствующий иск, неизвестно.
Стоит отметить, что ООО «ЭкоТранс-Н» входит в Группу «ВИС». «ЭкоТранс-Н» обслуживает Дзержинский, Железнодорожный, Октябрьский, Заельцовский, Калининский, Ленинский и Октябрьский районы Новосибирска, а также 29 районов Новосибирской области.