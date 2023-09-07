atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

В Новосибирске банкротят перевозчика мусора

В Новосибирске банкротят крупнейшего «мусорщика» — долг превышает 4 млн рублей

7 сентября 2023, 10:47
Фото: 1MI
В Новосибирске банкротят перевозчика мусора
В Новосибирске под угрозой банкротства оказался крупнейший перевозчик твердых коммунальных отходов — компания ООО «ЭкоТранс-Н». Причиной является многомиллионный долг.

Как сообщает «Сибкрай», в Арбитражный суд Новосибирской области подано исковое заявление об оплате долга в размере 4,7 миллиона рублей. Кредитором является ЗАО «Жилищно-коммунальное хозяйство „Северное“. Сейчас дело рассматривается в первой инстанции.

При этом в самой компании уверяют, что долг, в свою очередь, возник, из-за безалаберности ООО «Экология Новосибирск». Бывший региональный оператор по твердым коммунальным отходам, уже признанный банкротом, не пожелал оплатить задолженность. Был ли подан соответствующий иск, неизвестно.

Стоит отметить, что ООО «ЭкоТранс-Н» входит в Группу «ВИС». «ЭкоТранс-Н» обслуживает Дзержинский, Железнодорожный, Октябрьский, Заельцовский, Калининский, Ленинский и Октябрьский районы Новосибирска, а также 29 районов Новосибирской области.

Банк «Открытие» банкротит новосибирскую фирму из-за долга в 120 миллионов
Узнать подробнее
Читайте также:
Составлен рейтинг расходов на ЖКХ в Новосибирской области — регион на 44 месте в РФ
#Экономика#Новосибирск#Банкротство#Арбитражный суд#Банкротство "Экологии-Новосибирск"#Иск#Александр Ляхов
Подпишитесь
В Новосибирске часы исчезли с известного дома-книжки на площади Калинина
Сегодня, 06:18
Когда сдадут четвертый мост в Новосибирске и сколько стоит проезд — последние новости
Вчера, 10:44
Умер основатель Хилокского рынка Анатолий Зяблов — ему принадлежали 88% акций
Сегодня, 03:09
Новосибирцы запустили салют с крыши машины — их ищут инспекторы ГИБДД: видео
Вчера, 10:43
«По 37 учеников в классе»: в Новосибирске показали давку в коридорах школы 217
Вчера, 05:16
На катамаран русских путешественников напали акулы — люди едва выжили
Вчера, 12:14