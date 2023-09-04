Составлен рейтинг расходов на ЖКХ в Новосибирской области — регион на 44 месте в РФ

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Согласно опубликованному рейтингу, Новосибирская область по расходам на коммунальные услуги занимает 44 место в РФ. Самую большую сумму платят жители Магаданской области — почти 10 000 рублей.
Примечательно, что в соседних регионах — Томской и Омской областях — у обычной семьи на ЖКХ уходит порядка 4,5 тысяч рублей. Дешевле в Кузбассе — 3,6 тысячи рублей.
Напомним, ранее в Новосибирской области появились слухи о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года. Благо, они себя не оправдали. Как объяснил эксперт Антон Картавин, цены на вывоз мусора, на воду могут поднять в следующем году.