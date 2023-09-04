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Жители Новосибирской области тратят почти 10% своих доходов на ЖКХ

Составлен рейтинг расходов на ЖКХ в Новосибирской области — регион на 44 месте в РФ

4 сентября 2023, 10:47
Фото: Midjourney

Жители Новосибирской области тратят почти 10% своих доходов на ЖКХ

Новосибирцы тратят 4 021 рубль в среднем на услуги ЖКХ — это целых 9,9% от доходов семьи. Ria.ru составил инфографику.

Согласно опубликованному рейтингу, Новосибирская область по расходам на коммунальные услуги занимает 44 место в РФ. Самую большую сумму платят жители Магаданской области — почти 10 000 рублей.

Примечательно, что в соседних регионах — Томской и Омской областях — у обычной семьи на ЖКХ уходит порядка 4,5 тысяч рублей. Дешевле в Кузбассе — 3,6 тысячи рублей.

Напомним, ранее в Новосибирской области появились слухи о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года. Благо, они себя не оправдали. Как объяснил эксперт Антон Картавин, цены на вывоз мусора, на воду могут поднять в следующем году.

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#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Цены#ЖКХ#Рейтинг
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