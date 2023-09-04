Составлен рейтинг расходов на ЖКХ в Новосибирской области — регион на 44 месте в РФ

Напомним, ранее в Новосибирской области появились слухи о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года. Благо, они себя не оправдали. Как объяснил эксперт Антон Картавин, цены на вывоз мусора, на воду могут поднять в следующем году.